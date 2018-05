Unterföhring (ots) -Morgen beginnen die Pfingstferien in Bayern, Baden-Württemberg undNordrhein-Westfalen. Scharen von Italien-Urlaubern machen sich wiederauf den Weg in Richtung Adria, Riviera und andere beliebte Reisezielein Bella Italia. Wer allerdings nicht aufpasst, den erwartet in denTouristen-Hochburgen jenseits der Alpen Verdruss statt Dolce Vita:exorbitant überteuerte Tickets für die Besichtigung des Doms vonFlorenz, gefälschte Eintritts-Karten für die legendäre Arena diVerona und hochpreisiger, aber qualitativ minderwertigerBalsamico-Essig sind nur die Spitze des Nepp-Eisbergs. kabeleins-Experte Peter Giesel nimmt für "Achtung Abzocke -Urlaubsbetrügern auf der Spur" die dreistesten Maschen unter die Lupeund gibt Tipps, wie man sich als Urlauber davor schützen kann."Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur" - ab 22. Mai2018 immer dienstags um 20:15 Uhr bei kabel eins.Kontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHBarbara StefanerKommunikation/PR - Factual & SportsTel.: 089/9507-1128Barbara.Stefaner@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Clarissa SchreinerTel.: 089/9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: kabel eins, übermittelt durch news aktuell