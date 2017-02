Italien: Unternehmenstimmung auf dem höchsten Stand seit neun Jahren

ROM (dpa-AFX) - Die Stimmung in den italienischen Unternehmen ist im Februar auf den höchsten Wert seit neun Jahren gestiegen.



Der Indikator für das Unternehmensvertrauen sei um 1,3 Punkte auf 106,3 Zähler gestiegen, teilte die Statistikbehörde Istat am Freitag in Rom mit. Dies ist der höchste Stand seit Februar 2008. Zudem wurde der Wert für Januar von 104,8 auf 105,0 Punkte nach oben revidiert.

Das Verbrauchervertrauen trübte sich hingegen überraschend ein. Es sank im Februar um 2,0 Punkte auf 106,6 Punkte. Volkswirte hatten mit 108,8 Punkten gerechnet. Außerdem wurde der Indikator für Dezember von 108,8 Punkte auf 108,6 Punkte nach unten revidiert./jsl/jkr/fbr