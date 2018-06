Italien: Teuerung zieht weiter an

ROM (dpa-AFX) - Die Inflation in Italien ist im Juni weiter gestiegen.



Wie das nationale Statistikamt Istat am Donnerstag in Rom mitteilte, lagen die nach europäischer Methode berechneten Verbraucherpreise 1,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Das ist die höchste Rate seit Mai 2017. Im Vormonat hatte die Inflationsrate 1,0 Prozent betragen, Analysten hatten eine Beschleunigung auf 1,3 Prozent erwartet. Im Monatsvergleich stiegen die Preise im Juni um 0,3 Prozent, auch das war mehr als erwartet.

Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt für die gesamte Eurozone mittelfristig eine Inflationsrate von knapp zwei Prozent an. Im Mai wurde dieses Ziel mit 1,9 Prozent faktisch erreicht. Für Juni - die Daten werden an diesem Freitag veröffentlicht - rechnen Analysten mit einem Anstieg auf 2,0 Prozent. Die EZB gibt sich zuversichtlich, dass der Trend anhält und hat deswegen die Einstellung ihrer billionenschweren Wertpapierkäufe zum Jahresende in Aussicht gestellt./bgf/jsl/jha/