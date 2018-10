Italien-Katastrophe: Kommt JETZT die Euro-Krise 2.0?

als die neue italienische Regierung im September ihre Pläne für den Haushalt des kommenden Jahres vorgelegt hat, ließ die Reaktion des Marktes nicht lange auf sich warten. Die Aktienkurse an der Börse in Mailand gaben nach und die Renditen für die italienischen Staatsanleihen schossen in die Höhe.

Auch die EU-Kommission in Brüssel zeigte sich von den Plänen alles andere als ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.