Italien: Inflationsrate verharrt wie erwartet auf 0,5 Prozent

ROM (dpa-AFX) - In Italien hat sich der Preisauftrieb zum Jahresauftakt wie erwartet auf einem vergleichsweise schwachen Niveau gehalten.



Der nach europäischer Methode berechnete Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) stieg im Januar um 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie die italienische Statistikbehörde Istat am Dienstag in Rom laut einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten dies im Schnitt erwartet. Bereits im Dezember war die Inflationsrate auf 0,5 Prozent gestiegen und hatte damit den höchsten Wert seit vergangenen August erreicht.

Im Vergleich zum Vormonat gingen die Verbraucherpreise im Januar kräftig zurück. In dieser Abgrenzung meldete die Behörde einen Rückgang um 1,7 Prozent, der aber ebenfalls von Analysten erwartet worden war.

Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt für den Euroraum auf mittlere Sicht eine Jahresrate von knapp zwei Prozent an. In Italien ist die Teuerung im Vergleich zu den anderen Eurostaaten besonders schwach. Im gesamten Euroraum lag die Jahresinflationsrate im Januar laut einer ersten Schätzung deutlich höher bei 1,4 Prozent. Die EZB hatte angesichts der niedrigen Inflation ihre Geldpolitik zuletzt Mitte September erneut kräftig gelockert./jkr/bgf/mis