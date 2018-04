Italien: Inflationsrate geht überraschend stark zurück

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

ROM (dpa-AFX) - In Italien ist die Jahresinflationsrate stärker gesunken als erwartet.



Die Verbraucherpreise seien im April im Vergleich zum Vorjahr um 0,6 Prozent geklettert, wie das Statistikamt Istat am Montag in Rom mitteilte. Im Vormonat hatte die Inflationsrate noch bei 0,9 Prozent gelegen. Volkswirte hatten im April nur mit einem Rückgang auf 0,8 Prozent gerechnet.

Die Zahlen liegen damit noch deutlicher unter dem Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Notenbank strebt für den gesamten Euroraum mittelfristig eine Rate von knapp zwei Prozent an. Die Zahlen für den gesamten Euroraum werden an diesem Donnerstag veröffentlicht.

Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise im April um 0,5 Prozent. Auch hier war mit 0,6 Prozent ein stärkerer Anstieg erwartet worden./jsl/jkr/fba