Italien: Inflation zieht etwas an

ROM (dpa-AFX) - In Italien hat die allgemeine Teuerung im Februar etwas angezogen.



Die nach europäischer Methode ermittelten Verbraucherpreise (HVPI) stiegen zum Vorjahresmonat um 1,0 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Dienstag in Rom nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Vorläufige Daten wurden bestätigt. Im Januar hatte die Inflationsrate 0,7 Prozent betragen. Auf Monatssicht fielen die Verbraucherpreise im Februar um 0,2 Prozent.

Istat erklärte die anziehende Teuerung zum einen mit den Energiepreisen, die auf Jahressicht weniger stark zurückgingen als im Vormonat. Zudem seien die Preise im Transportsektor gestiegen. Lebensmittel und alkoholische Getränke verteuerten sich dagegen weniger stark und dämpften den Preisauftrieb./bgf/jsl/mis