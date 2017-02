Italien: Inflation steigt unerwartet stark

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

ROM (dpa-AFX) - In Italien sind die Preise im Februar stärker als erwartet gestiegen.



Die zu europäischen Vergleichszwecken erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) legten um 1,6 Prozent zum Vorjahr zu, wie das Statistikamt Istat am Dienstag nach einer ersten Schätzung mitteilte. Das ist die höchste Inflationsrate seit März 2013.

Volkswirte hatten zwar mit einem kräftigen Anstieg der Teuerung gerechnet, aber nur eine Quote von 1,3 Prozent prognostiziert. Im Januar hatte die Inflationsrate bei 1,0 Prozent gelegen. Als Grund für die stärkere Inflation zählt unter anderem ein deutlicher Anstieg der Energiepreise.

Trotz des Anstiegs lag die Inflation in Italien unter dem Niveau, das zuletzt in der Eurozone erreicht wurde. Im Januar hatte die Jahresrate im Währungsraum bei 1,8 Prozent gelegen. Der Wert für Februar wird am Donnerstag veröffentlicht. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt für den gesamten Währungsraum eine Inflationsrate von knapp zwei Prozent an./jkr/jsl/das