Italien: Inflation schwächt sich wie erwartet weiter ab

ROM (dpa-AFX) - Die Inflation in Italien hat sich wie erwartet weiter abgeschwächt.



Der nach europäischer Methode berechnete Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) stieg im März um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie die italienische Statistikbehörde Istat am Mittwoch in Rom nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Dies entsprach der ersten Schätzung und war von Ökonomen erwartet worden. Damit ist die Jahresinflation zum dritten Mal in Folge zurückgegangen und erreichte nun das niedrigste Niveau seit November 2016. Im Dezember hatte der Wert noch bei 0,5 Prozent gelegen.

Auf Monatsbasis betrug der Preisauftrieb laut Istat hingegen 2,2 Prozent. Die Statistiker machen dafür den Winterschlussverkauf bei Kleidung und Schuhen verantwortlich. Darüber hinaus habe die Coronavirus-Krise auch die Datenerhebung beeinträchtigt, dieser Einfluss habe sich jedoch aufgrund der Erhebungsmethode in Grenzen gehalten.

Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt für den Euroraum auf mittlere Sicht eine Jahresrate von knapp zwei Prozent an. In Italien ist die Teuerung im Vergleich zu den anderen Eurostaaten besonders schwach./ssc/jkr/jha/