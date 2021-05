Italien: Inflation legt deutlich zu

ROM (dpa-AFX) - In Italien hat die Inflation im Mai deutlich angezogen.



Die nach europäischer Methode ermittelten Verbraucherpreise (HVPI) stiegen zum Vorjahresmonat um 1,3 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Montag in Rom nach einer ersten Schätzung mitteilte. Dies ist die höchste Inflationsrate seit November 2018. Im April hatte die Inflationsrate noch bei 1,0 Prozent gelegen. Volkswirte hatten allerdings mit einem noch deutlicheren Anstieg der Rate auf 1,4 Prozent gerechnet.

Im Monatsvergleich stagnierte im Mai das Preisniveau. Volkswirte hatten hier einem leichten Anstieg von 0,1 Prozent erwartet./jsl/bgf/stk