Italien: Inflation auf höchstem Stand seit Oktober 2013

ROM (dpa-AFX) - In Italien sind die Preise im Januar so stark gestiegen wie seit über drei Jahren nicht mehr.



Die zu europäischen Vergleichszwecken erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) legten um 0,7 Prozent zum Vorjahr zu, wie das Statistikamt Istat am Freitag nach einer ersten Schätzung mitteilte. Das ist die höchste Inflationsrate seit Oktober 2013. Volkswirte hatten allerdings eine noch etwas höhere Rate von 0,8 Prozent erwartet.

Im Dezember hatte die Teuerungsrate noch bei 0,5 Prozent gelegen. Im November legten die Preise nur um 0,1 Prozent zu und im Oktober waren sie sogar leicht gesunken./tos/jsl/fbr