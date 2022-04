Italien: Hohe Inflation geht leicht zurück

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

ROM (dpa-AFX) - Die hohe Teuerung in Italien hat sich zuletzt etwas abgeschwächt. Die nach europäischer Methode berechneten Verbraucherpreise (HVPI) stiegen im April gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,6 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Freitag in Rom mitteilte. Im Vormonat hatte die Rate 6,8 Prozent betragen. Analysten hatten im Schnitt aber mit einer noch etwas deutlicheren Abschwächung auf 6,5 Prozent gerechnet.

Istat begründete die geringere Jahresrate mit etwas schwächer steigenden Energiepreisen und geringerem Preisauftrieb einiger Dienstleistungen im Gesundheitsbereich. Dagegen habe sich der Preisanstieg bei Transporten, Lebensmitteln und sonstigen Waren verstärkt./bgf/jsl/jha/