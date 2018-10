Italien-Anleihen gewinnen trotz Abstufung durch Moody's

ROM (dpa-AFX) - Die Kurse von italienischen Staatsanleihen sind am Montag trotz einer Herabstufung der italienischen Kreditwürdigkeit durch die Ratingagentur Moody's gestiegen.



Nach Einschätzung von Experten reagierte der Markt erleichtert darauf, dass Moody's die Kreditbewertung weiterhin nicht als spekulativ einschätzt. Die Moody's-Experten hatten die Bewertung am späten Freitagabend nach Handelsschluss an den europäischen Börsen nicht in den sogenannten Ramschbereich abgestuft, mit dem riskante Anlagen gekennzeichnet werden.

Mit der neuen Bewertung "Baa3" bleibt das Rating für Italien knapp über Ramschniveau. Hätten die Moody's-Experten die Kreditbewertung um zwei Stufen gesenkt, wären die Italien-Anleihen in den Bereich abgerutscht. Am Markt war eine stärkere Abstufung nicht ausgeschlossen worden. Außerdem hatte Moody's den Ausblick für die italienische Kreditbewertung auf "stabil" gesetzt.

Da eine weitere Abstufung damit zunächst unwahrscheinlich ist, seien die Ängste vor sich selbst verstärkenden Verkäufen zurückgegangen, heißt es von den Experten der Commerzbank. Nach Einschätzung des Experten Manuel Andersch von der BayernLB wird das Rating-Urteil von Moody’s am Markt auch deshalb positiv gesehen, weil der neutrale Ausblick die Chancen erhöht, dass weitere Ratingentscheidungen ebenfalls nicht so hart ausfallen könnten. Am Freitag wird das Urteil von Standard & Poor's (S&P) zu Italien erwartet.

Im frühen Handel kam es zunächst zu einem starken Kursanstieg bei italienischen Anleihen. Im weiteren Handelsverlauf schwächte sich die Entwicklung allerdings spürbar ab. Mit den Renditen ging es nur noch leicht nach unten. Am Vormittag sank die Rendite um 0,03 Prozentpunkte auf 3,44 Prozent. Bereits am Freitagnachmittag hatte ein Rückgang der Rendite eingesetzt, nachdem diese in der vergangenen Woche zeitweise bis etwa 3,80 Prozent gestiegen war.

Auch bei Anleihen von weiteren Ländern der südlichen Peripherie der Eurozone fielen die Renditen zum Wochenauftakt. Hierzu zählten Anleihen aus Spanien, Portugal und Griechenland.

Von der Entwicklung am Anleihemarkt profitierte auch der Kurs des Euro . Er stieg am Morgen zunächst auf ein Tageshoch von 1,1550 US-Dollar, fiel im weiteren Handelsverlauf aber wieder auf 1,1530 Dollar zurück.

Kursgewinne gab es auch an der Aktienbörse in Mailand. Hier legte der italienische Leitindex FTSB MIB am Vormittag etwa einen Prozent zu.

Die Finanzpläne Roms sorgen seit Wochen für Nervosität an den Finanzmärkten. Zuletzt hatte sich auch noch der Streit um den Haushaltsentwurf mit Brüssel zugespitzt. Die EU-Kommission sieht in den Plänen zur Neuverschuldung eine "noch nie da gewesene" Abweichung von den Kriterien des Stabilitätspaktes./jkr/bgf/fba