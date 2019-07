Italian Exhibition Group erzielt im ersten Halbjahr 2019 deutlich höheren Umsatz

Rimini, Italien (ots/PRNewswire) - Die Italian Exhibition Group(IEG) verzeichnete im ersten Halbjahr 2019 ein starkes Umsatzwachstumim Vergleich zum selben Vorjahreszeitraum. Die IEG ist ein führendesUnternehmen in der Veranstaltungsorganisation in Italien, vor alleman seinen eigenen Standorten in Rimini und Vicenza, und ist seit dem19. Juni an der Mailänder Börse notiert. Es wird von der BorsaItaliana verwaltet und organisiert.Der Konzernumsatz der IEG zum 30. Juni 2019 erreichte rund 100Mio. EUR (vorläufige Daten) und lag damit deutlich über dem Wert von77,3 Mio. EUR vom ersten Halbjahr 2018.Dieses Ergebnis folgt auf das deutliche Umsatzwachstum des am 31.Dezember 2018 abgelaufenen Geschäftsjahres um 22,2 % gegenüber demVorjahr. Die Entwicklungs- und Integrationsfähigkeit der IEG wirdebenso bestätigt wie ihre Fähigkeit, die Profitabilität in denverschiedenen vom Konzern verwalteten in- und ausländischenGeschäftsbereichen zu verbessern.FOKUS AUF DIE ITALIAN EXHIBITION GROUP SPADie Italian Exhibition Group (IEG), die an der von Borsa ItalianaS.p.A. organisierten und verwaltete Mailänder Börse notiert ist, istin Italien das führende Unternehmen für die Organisation vonMesseveranstaltungen sowie einer der größten Betreiber des Messe- undKongresssektors auf europäischer Ebene, mit eigenen Einrichtungen inRimini und Vicenza. Die IEG-Gruppe zeichnet sich durch dieOrganisation von Veranstaltungen in fünf Kategorien aus: Lebensmittelund Getränke; Schmuck und Mode; Tourismus, Gastgewerbe undLebensstil; Wellness, Sport und Freizeit; Umwelt und Technologie. Inden letzten Jahren hat sich die IEG auf einen bedeutendenExpansionsweg ins Ausland begeben, was unter anderem durch denAbschluss von Joint-Ventures mit lokalen Betreibern (z. B. in denUSA, den VAE und China) bewirkt wurde. Die IEG schloss das Jahr 2018mit einem Konzernumsatz von insgesamt 159,7 Mio. EUR, einem EBITDAvon 30,8 Mio. EUR und einem Konzernergebnis von 10,8 Mio. EUR ab. ImJahr 2018 hat die IEG insgesamt 53 Messen und 181Kongressveranstaltungen in den Messe- und Kongresseinrichtungen inRimini und Vicenza organisiert oder veranstaltet. www.iegexpo.itLogo - https://mma.prnewswire.com/media/723307/Italian_Exhibition_Group_Logo.jpgWeitere Informationen erteilt: ITALIAN EXHIBITION GROUP S.p.A.Ansprechpartner für InvestorenRoberto Bondioli, roberto.bondioli@iegexpo.it , +39 (0)541 744642.PressekontaktElisabetta Vitali, Head of Media Relations & CorporateCommunication, E-Mail: elisabetta.vitali@iegexpo.it , +39 (0)541744228 .Marco Forcellini, Leiter des Pressebüros,marco.forcellini@iegexpo.it , +39 (0)541 744756.Original-Content von: Italian Exhibition Group, übermittelt durch news aktuell