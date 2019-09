Die Italian Exhibition Group (IEG): bei der TTG Travel Experience (Italien)

Preisgekrönte Küchenchefs und wilde Reisen werden bei einerunvergesslichen Auflage der Handelsmesse präsentiertRimini, Italien (ots/PRNewswire) - Gesucht: Unvergessliche Reisenunter dem Motto Sport, Wellness, Gourmetküche, Gastgewerbe undmalerische Regionen. Das ist es, was Besucher im Rimini Expo Centerin Italien auf der 56.TTG Travel Experience finden werden, die vonder Italian Exhibition Group (IEG) vom 9. bis 11. Oktobergleichzeitig mit SIA Hospitality Design und Sun Beach & Outdoor Styleabgehalten wird.Die TTG Travel Experience ist die wichtigste italienischeB2B-Handelsmesse in Bezug auf Tourismus: Sie deckt alles ab vonUrlaubsprodukten bis hin zum Gastgewerbesektor, Outdoor-Erlebnissenund Strandanlagen und wird die gesamte Lieferkette der Reiseindustrieanziehen.Die TTG Travel Experience verfügt über dreiMakro-Ausstellungsbereiche: Italia, absolut die weltweit bestePräsentation von allem, was Italiens Regionen Touristen zu bietenhaben; Global Village, mit Wachstum in der Teilnahme von europäischenDestinationen; und The World, mit einer umfangreichen Präsenz vonLändern in Amerika und Asien.Außerdem wird die Einweihung von Eatexperience (Erkunden,Schmecken, Genießen) und Be Active (Abenteuer, Sport, Gesundheit)stattfinden, Ausstellungen für Gewerbemitglieder, die daraninteressiert sind, kulinarische, innovative undReisetourismus-L?sungen in Italien anzubieten [223 Millionen Eurowurden 2017 durch ausländische Touristen für Gourmet- undWeintourismus in Italien ausgegeben, 70 % mehr als 2013 (Quelle:Enit)]. 2016 gaben 18,6 % der ausländischen Touristen an, dass Sportdie Motivation ihres Urlaubs war (Quelle: CST).Im Eatexperience-Bereich sind die Vorbereitungen für eine Vielzahlvon geplanten Veranstaltungen im Gang, angefangen mit der GualtieroMarchesi Foundation, die die Welttour der Marchesi-Küche präsentierenwird - von Chicago nach Tokio und den großen europäischenHauptstädten (Paris, London und Berlin), sowie die Fallgeschichte desComer Sees, präsentiert durch den außergewöhnlichen Gast AndreaBerton, preisgekrönter Küchenchef und Schüler von Gualtiero Marchesi;Le strategie globali nel turismo gastronomico e del vino (Dieglobalen Strategien im Kulinarik- und Wein-Tourismus) von Luiss GuidoCarli, sowie einer Sitzung darüber, wie die Suche der Menschen nachgastronomischen Erlebnissen die Hyper-Food-Welt verändern wird anhandeiner Analyse der IEG-Branchenvision.Für Informationen https://en.ttgexpo.itLogo: https://mma.prnewswire.com/media/723307/Italian_Exhibition_Group_Logo.jpgItalian Exhibition Group Pressekontakte:Press Office Manager:Marco Forcellinimarco.forcellini@iegexpo.itInternationaler Pressebüro-Koordinator:Silvia Giorgisilvia.giorgi@iegexpo.itTel.: +39-0541-744814Original-Content von: Italian Exhibition Group, übermittelt durch news aktuell