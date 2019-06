Itafos: War das alles?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Itafos unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Düngemittel und landwirtschaftliche Chemikalien". Die Itafos-Aktie notierte am 13.06.2019 mit 0,64 CAD, die Heimatbörse des Unternehmens ist Venture.

Itafos haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Itafos liegt bei einem Wert von 336,13. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Chemikalien" (KGV von 97,82) über dem Durschschnitt (ca. 244 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Itafos damit überbewertet und erhält folglich eine "Sell"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Itafos-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Hold". Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (1,25 CAD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 95,31 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 0,64 CAD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Itafos eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Itafos-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 1 CAD. Der letzte Schlusskurs (0,64 CAD) weicht somit -36 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (0,72 CAD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-11,11 Prozent Abweichung). Die Itafos-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Itafos-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.