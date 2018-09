"It started in Hamburg": Klaus Voormann mit neuer Ausstellung auf dem Reeperbahn Festival in Hamburg (FOTO)

Hamburg (ots) -Klaus Voormann, Musiker-Legende, Beatles-Begleiter,Grammy-Preisträger und Designer des berühmten Beatles-Plattencovers"Revolver", zeigt vom 19. bis 23. September 2018 im Rahmen desReeperbahn Festivals eine Auswahl seines umfangreichen Werks, dasseinen Anfang 1958 in Hamburg nahm. Die Ausstellung "Klaus Voormann -It started in Hamburg" basiert auf dem gleichnamigen Buch, dasanlässlich seines 80. Geburtstag in diesem Jahr erschien.Hamburg und die Beatles spielen im Leben und Werk des KünstlersKlaus Voormann eine zentrale Rolle: "Ich bin in Berlin geboren, abermein Herz gehört Hamburg. In dieser Stadt bin ich erwachsen geworden.Meine Laufbahn als Musiker und Grafiker nahm ihren Anfang inHamburg."Inmitten der besonderen Atmosphäre des Reeperbahn Festivals,zwischen Konzerten, darstellender Kunst und Lesungen, tauchen dieBesucher vom 19. bis 23. September ein in "Graphic Arts and Stories"- grafische Arbeiten und Geschichten - aus dem Leben und SchaffenVoormanns. Gezeigt wird die Ausstellung in einem eigens dafürhergerichteten Zelt im Festival Village auf dem Heiligengeistfeld.Die Werkschau schöpft dabei vor allem aus Voormanns neuem Buch "Itstarted in Hamburg", in dem der Künstler auch diverse Anekdoten ausseiner Zeit mit den Beatles in Hamburg preisgibt. Mehr Klaus Voormannunter www.voormann.com und zur Ausstellung unterwww.hi-life.de/klaus-voormann.Musikfans, die die Voormann-Werkschau und das Reeperbahn Festivallive erleben sowie auf den Spuren der Beatles auf St. Pauli entdeckenmöchten, bietet die Hamburg Tourismus GmbH mit dem "Bahnhit-Paketendas ideale Angebot: drei Hotel-Übernachtungen, An- und Abreise mitdem ICE von allen deutschen Bahnhöfen und vor Ort Mobilität mit derHamburg CARD inklusive vieler Rabatte gibt es ab 185 Euro pro Person.Buchbar unter http://ots.de/JrHgyz .Tickets für das Reeperbahn Festival gibt es unterwww.reeperbahnfestival.de.Pressekontakt:Hamburg Tourismus GmbHMedia RelationsFlorian Schleinigschleinig@hamburg-tourismus.deTel. +49(0)40-30051495www.hambuirg-tourismus.deOriginal-Content von: Hamburg Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuell