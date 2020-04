Unterföhring (ots) - 7. April 2020. Endlich wieder Schule! Was für viele Schüler und Eltern momentan wie das Paradies klingt, ist für Zeki Müller (Elyas M'Barek) und seine verhaltensauffälligen Elft-Klässler der blanke Horror. Im finalen Teil der wahnsinnig erfolgreichen "Fack Ju Göhte"-Trilogie (10. April, 20:15 Uhr, SAT.1) muss die Goethe-Gesamtschule ums Überleben kämpfen: Schaffen es Rektorin Gudrun Gerster (Katja Riemann) und ihr Lehrerkollegium nicht, den schlechten Ruf der Schule binnen vier Wochen hinzubiegen, droht die Schließung. Vor allem der Ex-Kriminelle Zeki Müller muss seine hoffnungslose Bande in Rekordzeit fit fürs Abi machen. Dabei denken die Schüler rund um Chantal (Jella Haase) und Danger (Max von der Groeben) überhaupt nicht daran, sich anzustrengen! Stattdessen bringen sie sich und ihren Lehrer in die wahnwitzigsten Situationen. Und Zeki beweist einmal mehr ein Händchen für pädagogisch fragwürdige Methoden ... Mit deutschlandweit über 6,1 Millionen Zuschauern erspielte sich die Komödie von Regisseur Bora Dagtekin ("Das perfekte Geheimnis") Platz eins der Kino-Jahrescharts 2017 und war damit sogar beliebter als "Star Wars". SAT.1 zeigt "Fack Ju Göhte 3" am Karfreitag, 10. April 2020, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV."Fack Ju Göhte 3" Deutschland, 2017 Genres: Komödie Regie: Bora DagtekinDer Karfreitag-Abend, 10. April 2020, in SAT.1 im Überblick:17:05 Uhr - "Harry Potter und der Feuerkelch" 19:55 Uhr - "SAT.1 Nachrichten" 20:15 Uhr - Free-TV-Premiere "Fack Ju Göhte 3" 22:50 Uhr - "Big Brother"Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SENadja SchlüterRedakteurin Kommunikation/PR Fiction Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring Tel.+49 (89) 9507-7281 Nadja.Schlueter@ProSiebenSat1.com www.presse-prosieben.deBildredaktion: Alwine März Tel. +49 (89) 9507-1141 Alwine.Maerz@ProSiebenSat1.com Alle Ansprechpartner zu unseren Programmen finden Sie unterwww.p7s1-pr.de. Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6708/4566234OTS: SAT.1Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell