It's party time! Sylvie Meis präsentiert in Hamburg ihre Partykollektion 2017 für DEICHMANN (FOTO)

Essen/Hamburg (ots) -"Sylvie Meis for DEICHMANN" - bei einem glamourösen "StylingBrunch" hat Sylvie Meis heute in der "Make-up & Stylebar" vonStar-Beautycoach Serena Goldenbaum in Hamburg ihre neue Kollektionfür DEICHMANN vorgestellt. Zum Verkaufsstart präsentierte dieniederländische Moderatorin ihre extravagante Partykollektion und gabTipps, wie man ihre Modelle perfekt kombiniert. Die "Sylvie Meis forDEICHMANN"-Kollektion ist in ausgewählten Filialen und im Online-Shopunter www.deichmann.com ab dem 27. November erhältlich.Mit ihrer Auswahl von 19 stylishen High Heels beweist dieModeratorin wieder einmal ihr Gespür für die neuesten Trends. "Es istmir eine große Freude, erneut mit DEICHMANN zusammenzuarbeiten. Nachden erfolgreichen Kooperationen in den vergangenen Jahren bieten wirfür die festliche Jahreszeit glamouröse High Heels, glitzernde Pumpsund elegante Sandaletten mit Absatz", so Sylvie Meis. "Bei meinerPartykollektion ist wirklich alles dabei - extravagante Verzierungen,Schnürungen und Glitzer. Natürlich gibt es aber auch zahlreicheelegante Klassiker in dunkleren Farben, die man wirklich zu jedemAnlass tragen kann: Glamourös und trotzdem sexy-chic lassen sie sichuniversell kombinieren und verleihen jedem Outfit den "Glam-Faktor"!"In schlichtem Schwarz, knalligem Pink oder in schimmernden Gold-und Silbertönen, mit Cut-Outs oder Schmuck-Details, vonklassisch-elegant bis cool ist alles dabei. Drei partytauglicheClutches ergänzen die Kollektion.Welches Outfit setzt Metallic Heels mit Glitzersteinchen gekonntin Szene? Wie werden Blümchen-Stilettos lässig kombiniert? Und wasmacht Party Booties zum extravaganten Hingucker? Beim "StylingBrunch" gab Sylvie Meis Tipps zum perfekten Look für die nahendenFesttage. Sie präsentierte zudem Fotos vom Kampagnenshooting, das derMünchner Starfotograf Andreas Ortner realisiert hat.Die "Sylvie Meis for DEICHMANN"-Kollektion wird ab dem 27.November 2017 in ausgewählten DEICHMANN-Filialen und im Onlineshopunter www.deichmann.com erhältlich sein. Die Preise der Modelleliegen zwischen 24,90 EUR und 39,90 EUR.Die DEICHMANN SE mit Stammsitz in Essen (Deutschland) wurde 1913gegründet und befindet sich zu 100 Prozent im Besitz derGründerfamilie. Das Unternehmen ist Marktführer im europäischenSchuheinzelhandel und beschäftigt weltweit über 38.000 Mitarbeiter.Unter dem Namen DEICHMANN werden Filialen geführt in Deutschland,Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien,Italien, Kroatien, Litauen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien,Russland, Schweden, Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien,Tschechien, der Türkei und Ungarn. Darüber hinaus ist die Gruppevertreten in der Schweiz (Dosenbach/Ochsner Shoes/Ochsner Sport), inden Niederlanden und Belgien (vanHaren), in den USA (Rack RoomShoes/Off Broadway). In Deutschland gehört zudem die Roland SE zurUnternehmensgruppe. Mit der MyShoes SE ist das Unternehmen inDeutschland, Österreich und der Schweiz vertreten.Pressekontakt:UnternehmenskontaktDEICHMANN SEUnternehmenskommunikationSonja Schröder-Galla+49 (0)201 8676 962sonja_schroeder-galla@deichmann.comAgenturkontaktwe love prPublic RelationsMelanie OosterhofTel.: +49 (0) 89 961 602 013melanie.oosterhof@welovepr.deOriginal-Content von: DEICHMANN SE, übermittelt durch news aktuell