"It's Showtime": Michelle Hunziker, Michael Bully Herbig und Sasha suchen die Besten der Besten in der neuen SAT.1-Sonntags-Show

Unterföhring (ots) - Sie sind die Besten ihrer Klasse, die Meisterihres Fachs und jeder für sich eine echte Sensation. In der neuenShow "It's Showtime - Das Battle der Besten" (AT) wollen Artisten,Sänger, Magier, Tänzer oder Comedians die SAT.1-Zuschauer mit ihremeinmaligen Können begeistern. Doch wer von ihnen schafft es wirklich?Entschieden wird das von den drei hochkarätigen Juroren MichelleHunziker, Michael Bully Herbig und Sasha, die bereits bewiesen haben,dass sie eine der Besten auf ihrem Gebiet sind. Moderiert wird dieneue SAT.1-Show von Annemarie und Wayne Carpendale.In jeder der insgesamt sechs Shows gibt es am Ende einen Sieger.Und so läuft es ab: Pro Kategorie treten drei Meister ihres Fachs anund battlen sich in ihrer Kategorie. Die Jury entscheidet jeweils,wer der Beste ist. Wer von ihnen das Studiopublikum am meistenbeeindruckt hat, ist der Gesamtsieger der Show.SAT.1-Geschäftsführer Kasper Pflüger: "'It's Showtime - Das Battleder Besten' ist ein Feuerwerk an beeindruckenden Performances. UnsereKünstler haben absolutes Weltklasseniveau. Wir wollen die Familienvor dem TV - ähnlich wie bei 'The Voice of Germany' - amSonntagabend in eine andere Welt mitnehmen, in der wir sie begeisternund verzaubern."Produziert wird die Show von RedSeven Entertainment."It's Showtime - Das Battle der Besten" (AT), sechs Folgen abFrühjahr, um 20:15 Uhr in SAT.1.Pressekontakt:ProSieben Sat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Entertainment Tina Land, Michael Benn Tel. +49[89] 9507-1192, -1188 Tina.Land@ProSiebenSat1.comMichael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Tabea Werner Tel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell