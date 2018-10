It's GLOW-Time - 12.000 Besucher und Launch der dm-exklusiven Kooperationsmarke MOY von Stefanie Giesinger auf der GLOW by dm (FOTO)

Karlsruhe (ots) -Am vergangenen Wochenende zeigte dm auf Europas größter BeautyConvention, dass das Unternehmen Profi in Sachen Beauty ist. Die"GLOW by dm" fand zum dritten Mal in der STATION Berlin statt undpräsentierte auf 23.000 Quadratmetern den 12.000Kosmetik-Interessierten zahlreiche Produktneuheiten, innovativeMarken und die angesagtesten Social Media-Stars. "Mit unseren starkenPartnern gestalten wir die Beauty-Welt aktiv mit. Die GLOW by dm istein guter Rahmen, um unseren Kunden die große Vielfalt unseresSchönheitssortiments erlebbar zu machen. Wir haben viele neueAnregungen und Ideen durch den Dialog mit den Beauty-Experten,Besuchern und Influencern erhalten", kommentiert Christoph Werner,dm-Geschäftsführer für das Ressort Marketing + Beschaffung, daserfolgreiche Beauty-Wochenende in Berlin.Highlight des Wochenendes war der Launch der neuen dm-exklusivenKooperationsmarke MOY (russisch für "meins"): Topmodel undInfluencerin Stefanie Giesinger hat zusammen mit dm ihre eigene,vegane Gesichtspflegemarke entwickelt und war an ihrem eigenen Stand,um die Fragen ihrer Fans und Follower zu beantworten."In meinem Jobwerde ich sehr viel geschminkt, im Alltag bin ich aber am liebstenganz natürlich. Deshalb habe ich großen Wert darauf gelegt, dass dieMOY-Produkte nach dem Abschminken wieder einen frischen Glow insGesicht bringen", berichtet das Model. Ein weiterer Höhepunkt war diePräsentation der limitierten Parfümlinie der GLOW by dm. Zusammen mitdem Parfumeur drome und dem Produzenten Scentist wurden dreiunterschiedliche Duftvarianten kreiert. Ein besonderer Stargast warMinnie Mouse, die wie die zahlenreichen Beauty-Influencer für Selfiesbereit stand. dm gratulierte dem Disney-Star zum 90. Geburtstag undstylte die Fans am Minnie Mouse-Stand.Auf der Convention zeigte sich deutlich: Marken von und mitInfuencern sind immer gefragter. Neben dem Launch der Marke MOY warenzwei weitere dm-exklusive Kooperationsmarken dabei: die MarkeLanghaarmädchen, die die beiden Haarexpertinnen Mona und Juliagemeinsam mit dm entwickelt haben, und LVLY by Paola Maria. Auch beibh cosmetics standen die Social Media-Stars im Fokus: Vieleverschiedene Paletten und Pinsel-Sets wurden zusammen mit Influencernwie Mrs. Bella und Marvyn Macnificent entwickelt. Die Produkte gibtes seit Anfang Oktober exklusiv in rund 800 dm-Märkten.Die anderen beliebten Beauty-Marken von dm waren natürlich mitdabei: alverde NATURKOSMETIK, Balea, ebelin, trend IT UP und 183 DAYSstellten spannende Produktneuheiten vor und luden zu vielenMitmach-Aktionen ein, wie trendige Schminkaktionen, coole Fotowändeund spannende Gewinnspiele. Naturliebhaber fanden in derNATURPOESIE-WELT by dm alles, was ihr Herz begehrt: Umgeben von denangesagtesten Naturkosmetik-Marken konnten sie dort auf demSelfie-Bett entspannen und den Moment für die Instagram-Storyfesthalten. Eltern, die zusammen mit den Teenies auf der Messeunterwegs waren, hatten in der Mom's Lounge einen Rückzugsort. DankKaffeebar, entspannender Handmassage und einerLippenstift-Gravuraktion kamen sie voll auf ihre Kosten. Bei dm ginges im Rahmen der Convention aber nicht nur um Trends, Marken undProdukte, sondern auch um Zukunftsperspektiven. Am Ausbildungsstandstellten dm-Mitarbeiter die vielen unterschiedlichenAusbildungsmöglichkeiten im Unternehmen vor und berichteten aus ihremBerufsalltag. Auch viele weitere Beauty-Marken aus dem dm-Sortimentwaren Teil der GLOW by dm wie Catrice, Manhattan, Lavera undNeutrogena.Wer nicht selbst auf der GLOW by dm war, konnte auf den SocialMedia Kanälen von dm dennoch live dabei sein. Auch die Influencerließen ihre Follower durch zahlreiche Posts und Stories an der GLOWby dm teilhaben. Außerdem finden Kunden die passenden Neuheiten undHighlights ab sofort bei dm. Denn unter dem Motto "Get the GLOW" wirddie Convention national in allen dm-Märkten und im dm-Onlineshopfortgeführt. Weitere Informationen gibt es unter dm.de/glow.Schönheit bei dm: Starke Marken und exklusive Kooperationen DasSchönheitssortiment des - laut Kundenmonitor 2018 - beliebtestenDrogeriemarkts Deutschlands bietet passende Produkte für jeden Typ.Die Auswahl reicht von modernen Make-up-Produkten über hochwertigePflegelinien bis hin zur innovativen Naturkosmetik. Die dm-Kundenschätzen zudem eine kompetente und typgerechte Beratung durchgeschulte Mitarbeiter. Neben bekannten Markenartikeln wie NYX,L'Oréal Paris oder bh cosmetics finden Kunden im Pflege- undKosmetikbereich eine Vielzahl von dm-Marken wie Balea, trend It Up,183 DAYS oder die meistverkaufte zertifizierte Naturkosmetikmarkealverde. Balea wurde von den Kunden kürzlich zur beliebtesten Markeder Deutschen im Bereich "Pflege und Kosmetik" gewählt. Die dm-Markealverde NATURKOSMETIK erhielt das Green Brand Gütesiegel 2017 fürnachweisbar ökologische Nachhaltigkeit entlang der gesamtenWertschöpfungskette.