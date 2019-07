ItN Nanovation: Was jetzt noch zu tun ist?

Weitere Suchergebnisse zu "MLP":

Für die Aktie ItN Nanovation aus dem Segment "Industriemaschinen" wird an der heimatlichen Börse Xetra am 22.07.2019, 12:15 Uhr, ein Kurs von 0.44 EUR geführt.

Die Aussichten für ItN Nanovation haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt ItN Nanovation mit einer Rendite von -35.92 Prozent mehr als 36 Prozent darunter. Die "Maschinen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0.4 Prozent. Auch hier liegt ItN Nanovation mit 35,52 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei ItN Nanovation beträgt das aktuelle KGV 35.74. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen" haben im Durchschnitt ein KGV von 34.86. ItN Nanovation ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Sell"-Einschätzung.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen ItN Nanovation. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.