Isuzu-Aktie: Umwelt-„Oscar“ für einen Diesel

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

mid Groß-Gerau – Um den Diesel ist es in Deutschland wahrlich nicht gut bestellt. Der Selbstzünder steht als „Stinker“ am Pranger. Und in vielen Städten könnte es für den Diesel schon bald heißen: „Wir bleiben draußen“. Die Folge: Verunsicherte Kunden zeigen dem einstigen Liebling der Vielfahrer die kalte Schulter. Dabei ist der Diesel eigentlich sauberer als sein Ruf, wie die Experten ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Global Press.