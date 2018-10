Istanbuls neuer Flughafen soll türkische Exporte ankurbeln

Istanbul (ots/PRNewswire) -Der türkische Exportverband (TIM) hat heute eine globale Kampagnegestartet, um die Eröffnung des neuen Flughafens in Istanbul bekanntzu geben. Der neue Flughafen, der am 29. Oktober 2018 eröffnet wirdund 1,6 Mio. Quadratmeter Logistikfläche und 5,5 Mio. TonnenFrachtkapazität umfasst, soll zum neuen globalen Drehkreuz für denExport werden. Bei der Eröffnung sagte der TIM-Vorsitzende IsmailGülle: "Als türkische Exporteure freuen wir uns, heute die Eröffnungunseres neuen Flughafens zu erleben. Die rechtzeitige Lieferung istein Schlüsselfaktor in der heutigen Exportwelt, und mit einerstarken, fortschrittlichen Logistikinfrastruktur und enormenKapazitäten wird der Istanbul New Airport die Türkei fest alsglobalen Exportführer etablieren. Wir freuen uns über diese neuePlattform, die die Auslieferung türkischer Waren rund um den Globusbeschleunigen wird."Der türkische Exportverband hat heute eine neue internationaleWerbekampagne gestartet, um die Eröffnung des neuen FlughafensIstanbul bekannt zu geben, der am 29. Oktober 2018 in Betriebgenommen wurde. Die globale Kampagne wird von der Turkey PromotionGroup (TPG), einer Agentur des türkischen Handelsministeriums, diefür die Förderung des Wirtschafts- und Investitionspotenzials derTürkei zuständig ist, verwaltet und hebt die Stärken der türkischenExporteure und das Potenzial hervor, das ihnen durch mehrFrachtkapazität und eine moderne Logistikinfrastruktur zur Verfügungsteht.Die Kampagne, die anlässlich des 95. Jahrestages der RepublikTürkei unter dem Motto "As the world gets smaller, Turkish exportscontinue to grow" (etwa: "Die Welt wird kleiner - die türkischenExporte wachsen weiter") gestartet wurde, unterstreicht die Rolle desneuen Flughafens, der es den türkischen Exporten ermöglicht, vomLogistikzentrum des Flughafens aus eine wachsende Liste globalerZiele zu erreichen.Anlässlich der Eröffnung des TIM sagte der Vorsitzende IsmailGülle: "Wir feiern heute den 95. Jahrestag unserer Republik mit derEröffnung des Istanbul New Airport. Als Stimme der türkischenExportfamilie freut sich TIM über den Start des neuen Flughafens, undwir sind allen dankbar, die zur Realisierung dieses Meisterwerksbeigetragen haben. Als türkische Exporteure sind wir von der Aussichtauf diesen neuen Flughafen begeistert. Die Stärke des Exports liegtdarin, dass wir pünktlich liefern können und uns auf die Logistikkonzentrieren - und mit der richtigen Infrastruktur sind wir demWettbewerb immer einen Schritt voraus."Gülle betonte, dass der Istanbul New Airport die Türkei an dieSpitze des globalen Exportmarktes bringen werde. Er fährt fort:"Unser neuer Flughafen wird es uns ermöglichen, Rekorde zu brechen.Mit einer Logistikfläche von 1,6 Mio. Quadratmetern und 5,5 Mio.Tonnen Frachtkapazität können wir mehr türkische Produkte schnellerrund um die Welt an mehr Ziele liefern. Das ist ein Wendepunkt - einaufregender Tag für die Türkei und den Welthandel."Informationen zur Turkey Promotion GroupDie Turkey Promotion Group (TPG) wurde unter dem Dach der TurkishExporters' Association (TIM) gegründet, um alleKommunikationsaktivitäten zur Förderung der Türkei sowie türkischeProdukte und Dienstleistungen auf dem globalen Markt zu vereinen. DieMission von TPG ist es, die türkische Marke "Discover the Potential"auf globaler Ebene zu stärken und zu fördern, das wirtschaftlichePotenzial der Türkei hervorzuheben und Fakten und Zahlen über dasLand und seine exportierten Produkte zu liefern. WeitereInformationen finden Sie auf der Websitehttp://www.turkeydiscoverthepotential.com/.Pressekontakt:Louis Wilsonlwilson@mercuryllc.com+44(0)20-30087078Original-Content von: TPG, übermittelt durch news aktuell