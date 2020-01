Ist das schon Digitalisierung?

Hofheim (ots) - Ein milliardenschwerer Digitalpakt des Bundes, der die Schulenmit dem notwendigen Equipment ausstatten soll. Ergänzende Landesförderungen, dieFort- und Ausbildung von Lehrern zur Digitalisierung ermöglichen sollen. WirdSchule dadurch digitalisiert?Noch lange nicht, konnten die Referenten des Ganztagsschulverbandes beimGanztagsschulkongress in Rust rausarbeiten. Der seit mehreren Jahrzehntenkontinuierlich für die Verbesserung der Ganztagsschule arbeitendeInteressenverband aller Ganztagsschulen Deutschlands lädt einmal jährlich zurMitglieder- und Jahrestagung ein. Im Süden Deutschlands diskutierten über 300Teilnehmer drei Tage lang über die "Ganztagsschule 2030 - HerausforderungDigitalisierung". Die Ergebnisse wird der Ganztagsschulverband auch 2020 weiterin die bildungs- und sozialpolitische Debatte tragen.Sehr gut wurde eine launige aber scharf differenzierende Einführung durchProfessor Breyer-Mayländer von der Hochschule Offenburg aufgenommen. Er leitetedie Einflüsse von Digitalisierung nicht nur auf die Kommunikation, sondern auchauf komplexe Berufsbilder ab, so auch für den Lehrberuf. Einig war man sich mitdem Referenten auch, dass "Jedem sein Tablet", also die technische Ausstattungmit technischem Equipment, nur eine Grundausstattung der Digitalisierung seinkann - Kreide und Tafel gewissermaßen. Aber mit diesen Instrumenten müssen dieAkteure von Schule, Lehrer, Sozialarbeiter und Schüler eine neueHerangehensweise an digitale Möglichkeiten für Bildung erst erlernen.Das benötigt allerdings zwingend die entsprechende Aus- und Fortbildung derpädagogischen Kräfte in Schulen, die eine technische und eine Medienkompetenzentwickeln müssen und am Ende digitale Kommunikation und Medien zumindest so gutverstehen sollen wie Ihre Schüler.Denn die Erwartungshaltung an die Digitalisierung in Schulen ist groß. DieWirtschaft fordert digital affine junge Menschen für das Duale System und dieUniversitäten. Die Eltern fordern, dass man den "anständigen Umgang" im Internetlernt. Die Kompetenzerwartung auch digitale Lehrinhalte in Schule zu vermittelnist hoch - aber die Skepsis auf beiden Seiten ebenfalls. Dabei sind die Mittelnicht fair verteilt. Während man im Digitalpakt jedem Schüler ein Tabletverspricht, lässt Baden Württemberg in einem ergänzenden Medienentwicklungsplanfür die digitale Lehreraus- und -fortbildung umgerechnet 40 EUR pro Lehrerspringen. Das entspricht dem Kaufpreis eines Retro-Seniorenhandys.Bleibt festzuhalten: Technische Angebote sind ohne die pädagogische Begleitungkeine Digitalisierung und darüber hinaus schnell ökologisch bedenklicherUmweltschrott. Tatsächlich eignet sich aber der Digitalpakt mit denentsprechenden Investitionen als Impulsgeber und Einstieg in einen souveränenUmgang mit der digitalen Welt und ihren Auswüchsen. Und dazu ist Schule dergeeignete Ort, an dem seit jeher soziale Kommunikation und soziale Interaktionvermittelt wird - also auch der Umgang mit digitalen Medien.Ganztagsschule kann mit den genannten Möglichkeiten - technische Ausstattungplus Ausbildung der Pädagogen - für digitale Bildung genau der richtige Rahmenund Ort sein, um in unserem digitalen Alltag souverän und sozialverantwortlichhandeln lernen zu können. Digitale Bildung sieht dann auch Professor Dr.Aufenanger von der Universität Mainz als einen wesentlichen Teil derPersönlichkeitsentwicklung und ein wesentliches Element der Demokratiebildung.Die Ganztagsschule ermöglicht einen fächerübergreifenden Raum zumExperimentieren, den Abbau von Ängsten und die Gelegenheit von der digitalenLebenswirklichkeit der Jugendlichen zu lernen - ohne Angst vor Noten und gerneunter Einbindung externer Fachkräfte. Denn Cybermobbing ist kein digitalesSchellekloppen und Fakenews kein Pausenhof-Schwindeln, sondern haben massivenEinfluss auf uns alle und unsere Demokratie. Besonders aber haben sie Einflussauf Kinder und Jugendliche, die nicht gelernt haben, in einer immer komplexerwerdenden digitalen Welt souverän damit umzugehen.Die Verwendung des Textes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Textrechte:Oliver Leicht, DFJV freier Journalist Kontakt: ohleicht@gmail.comPressekontakt:1. Vorsitzende:Eva ReiterGrund- und Stadtteilschule Alter TeichwegAlter Teichweg 20022049 HamburgTelefon: 040/428977236Email: reiter@ganztagsschulverband.deLandesvorsitzende Baden-Württemberg:Beate RitterSchulleiterinAugust-Ruf-BildungszentrumBienlestr.1977955 EttenheimTelefon: 07822-446180Email: ritter@ganztagsschulverband.dePresse und Öffentlichkeitsarbeit:Carina MerthSchule im EmsbachtalDietkircher Straße 165611 BrechenTelefon: 06438-2443Email: merth@ganztagsschulverband.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/125591/4488147OTS: Ganztagsschulverband e.V.Original-Content von: Ganztagsschulverband e.V., übermittelt durch news aktuell