Ist mein Haus fit für den Klimawandel? / Forscher sagen mehr Stürme und deutlich mehr Regen voraus (FOTO)

Köln/Kürten. (ots) -Der Klimawandel ist ein Thema, das in den Nachrichten in schönerRegelmäßigkeit auftaucht. Spürbar für jeden ist, dass sich dieJahreszeiten "verschoben" haben. Innerhalb weniger Tage springt dasWetter von der Winterzeit mit wenigen Grad Celsius um auf Sommer, mitbis zu 20 Grad. Doch Wetterkapriolen sind noch kein Klimawandel. Wieweitreichend sind die Folgen des Klimawandels also wirklich, und wiemüssen sich Hauseigentümer darauf einstellen?Die Forscher trauen sich einige Vorhersagen zu, die sie anhand vonKlimamodellen und so genannten Klimaprojektionen ausarbeiten. Zudemsehen sie Anzeichen dafür, dass es in Zukunft deutlich häufiger undintensiver regnen wird. Die Zunahme an Starkniederschlägen wird inden nächsten Jahrzehnten vor allem in den Sommermonaten imZusammenhang mit Gewitterereignissen erwartet. Und im Winterhalbjahrwird eine Zunahme der Niederschläge insgesamt vorausgesagt. HöhereGrundwasserstände sind die prognostizierte Folge, die erheblicheAuswirkungen auf Wohngebäude haben können. "Die Schadensgefahr fürdie Immobilie hängt entscheidend von der Beschaffenheit desBaugrundes ab", erklärt Professor Jens Zipelius von der HafencityUniversität Hamburg. "Anhand von Baugrunduntersuchungen lässt sichfeststellen, in welcher Höhe der Grundwasserspiegel steht und ob derBaugrund bei verstärkten Re-genfällen ein Risiko für Feuchteschädendarstellt", sagt Professor Zipelius. Die entsprechendenUntersuchungen müssten aber nicht erst teuer in Auftrag gegebenwerden, sondern liegen bei den geologischen Landesämtern vor undkönnen dort eingesehen werden. Ein erster Schritt für Eigentümer umzu prüfen, ob ihr Haus bei Starkregenfällen gefährdet ist, einenFeuchteschaden zu erleiden.Gebäudeschäden durch Regen und Feuchte werden unterschätztErstaunlich wenige Bewohner beschäftigen sich mit den möglichenFolgen für ihr Eigentum oder ihre Wohnung. Eine repräsentativeUmfrage des Umweltbundesamtes aus dem Jahr 2012 ergab, dass mehr als80 Prozent der Befragten kaum oder keine Schadensgefahr für ihr Hausoder ihre Wohnung sehen, die durch Hochwasserereignisse und Stürmeentstehen kann. Vergleicht man diese Aussagen mit denForschungsergebnissen der Klimaforscher, so sind sich vieleEigentümer der Gefahren für ihr Hab und Gut wohl gar nicht bewusst."Zeigen sich erste Anzeichen im Keller, wie etwa wiederkehrendefeuchte Stellen oder gar kleine Pfützen nach Regenfällen, dannbesteht schon jetzt Handlungsbedarf", sagt Dipl.-Ing. Thomas Molitor,stellvertretender Technischer Leiter beim AbdichtungsunternehmenISOTEC. Das Unternehmen hat seit 1990 über 90.000 Gebäude undWohnhäuser abgedichtet. Der Fachmann rät, dies nicht zubagatellisieren, denn "zum einen können die Kellerbereiche dann nichtgenutzt werden, zum anderen können feuchteempfindliche Baustoffe mitder Zeit zerstört werden." Kommen noch die von den Forschernprognostizierten Starkregenfälle hinzu, "kann aus der Pfütze imKeller ein ungewollter Swimmingpool werden", ergänzt IngenieurMolitor. "Wir werden nach den Prognosen solche Fälle zukünftighäufiger erleben."Fazit: rechtzeitig wappnenMit der Einsichtnahme bei den geologischen Landesämtern und demHinzuziehen von Fachleuten können Bewohner sich wappnen undFeuchteschäden rechtzeitig verhindern und beseitigen lassen.