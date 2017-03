Ist die klassische Magazingeschichte tot? - kress.de-Debatte

Hamburg (ots) - "Ich bin auf Distanz zur Magazingeschichte. LangeZeit war ich fasziniert von dieser thesengeleiteten Erzählform, dereine schöne Struktur und ein roter Faden innewohnen. DochLebenserfahrung, Diskussionen mit Lesern sowie der bisweilengeäußerte Vorwurf, die Presse würde selektiv und tendenziösberichten, haben mich zum Konvertiten gemacht", schreibt SteffenRange in einem Debattenbeitrag, das der Mediendienst kress.de heuteveröffentlicht. Steffen Range ist Chefredakteur der "DeutschenHandwerks-Zeitung", die bei Holzmann-Medien in Bad Wörishofenerscheint.Mehr auf kress.de, dem Mediendienst: http://nsrm.de/-/45fkress.de-Debatte: Ist die klassische Magazingeschichte überholt?Ihre Einschätzung interessiert uns! Hat Steffen Range recht?Schreiben Sie der kress.de-Redaktion per Mail an post@kress.de!Pressekontakt:Bülend ÜrükChefredakteurTwitter: www.twitter.com/buelendchefredaktion@newsroom.dewww.kress.deOriginal-Content von: kress.de, übermittelt durch news aktuell