Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um Spotify zu kaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Spotify":

Die weltgrößte Audio-Streaming-Plattform Spotify (WKN: A2JEGN) sah ihren Kurs in der letzten Woche nach den Ankündigungen neuer Audio-Features von Apple (WKN: 865985) und Facebook (WKN: A1JWVX) um mehr als 10 % fallen. Da einige dieser neuen Produkte auf den Podcasting-Bereich abzielen, scheinen die Investoren besorgt zu sein, dass die potenzielle zusätzliche Konkurrenz Spotify schaden könnte.

Aber bevor Spotify-Aktionäre verkaufen, lohnt es sich zu untersuchen, ob dies wirklich wichtige Nachrichten sind oder einfach nur der übliche Lärm an der Börse. Sehen wir uns genauer an, was angekündigt wurde und ob es tatsächlich einen Effekt haben könnte.

Drohende Konkurrenz

Bevor wir darauf eingehen, warum Spotify gut positioniert sein könnte, um mit diesen Bedrohungen umzugehen, ist es wichtig zu verstehen, was die Bedrohungen eigentlich sind. Anfang letzter Woche kündigte Facebook an, dass es mehrere neue Audio-Features auf seiner Plattform einführen werde. Einige davon sind kurze Soundbites zum Teilen mit Freunden, Podcasts und ein Live-Audio-Produkt für offene Diskussionen.

Obwohl die meisten dieser Funktionen als soziale Features konzipiert sind, wäre Facebooks Podcasting-Produkt ein direkter Konkurrent zu Spotify. Mit 2,8 Milliarden monatlich aktiven Nutzern ist es verständlich, dass die Investoren sich über den Einstieg von Facebook in den Audiobereich aufregen. Aber es gab noch mehr scheinbar schlechte Nachrichten, die folgten.

Ein paar Tage nach den Facebook-Nachrichten hatte Apple sein Frühlings-Event, auf dem es eine Reihe neuer Produkte ankündigte. Neben neuen Versionen des iMacs und des iPads kündigte das Unternehmen an, dass es zum ersten Mal seit mehreren Jahren seine Podcast-App überarbeitet und sogar ein Podcast-Abo entwickelt. Obwohl Apple keine Details über mögliche Preise nannte, würde das Abonnement zusätzliche Inhalte wie werbefreie Shows und die Möglichkeit für Hörer, ihre Lieblingspodcasts finanziell zu unterstützen, freischalten.

Die revidierte Version würde es den Podcast-Erstellern erlauben, ihre eigene Preisgestaltung festzulegen und sogar zu diktieren, welche zusätzlichen Inhalte ihre Hörer zu sehen bekommen. Während dieses Abonnement einige neue Monetarisierungsstrategien für Produzenten innerhalb der Apple Podcasts App freischalten würde, müssten teilnehmende Podcasts nicht exklusiv auf Apple sein.

Was bedeutet das für Spotify?

Obwohl es klar ist, dass der Wettbewerb im Audiobereich immer härter wird, werden einige der Ankündigungen letztendlich auch Spotify zugutekommen. Jede dieser neuen Ankündigungen hat das gleiche Ziel: die Erhöhung der Hörerzahlen auf den jeweiligen Plattformen. Unabhängig davon, wo der Endnutzer zuhört, besitzt Spotify immer noch die Mehrheit des Podcast-Vertriebs dank seiner Übernahmen der Podcasting-Spezialisten Anchor und Megaphone.

Laut Spotify ist Anchor für mehr als 70 % der neuen Podcasts auf der Plattform verantwortlich. Natürlich kann man nicht sagen, wie diese Daten auf anderen Plattformen aussehen, doch Anchor vertreibt Podcasts überall, also ist es wahrscheinlich vernünftig anzunehmen, dass die Daten bei den meisten Apps ähnlich sind. Während also die Umleitung der Hörer auf andere Apps Spotifys Abo-Einnahmen schaden könnte, würden die Einnahmen, die Anchor und Megaphone generieren, wahrscheinlich wachsen, da mehr und mehr Werbekunden das größere Podcast-Publikum suchen.

Vor Apples Ankündigung berichtete eMarketer, dass Spotify im Jahr 2021 zum ersten Mal die Podcast-Hörerschaft von Apple übertreffen werde, und es ist wahrscheinlich, dass diese Prognose immer noch gilt. Spotify hat seine Position im Podcasting-Markt nicht durch die Übernahme bestehender Hörer, sondern durch die Schaffung neuer Podcast-Hörer ausgebaut. Vor einem Jahr haben sich nur 16 % der monatlich aktiven Nutzer von Spotify mit Podcast-Inhalten beschäftigt, heute sind es 25 %. Während Apples und Facebooks neue Ankündigungen für Aufmerksamkeit sorgen könnten, ist es schwer vorstellbar, dass Spotifys Wachstum innerhalb der bestehenden Nutzerbasis in absehbarer Zeit aufhört.

Ist dies der richtige Zeitpunkt zum Kauf?

Seit seiner Gründung im Jahr 2006 hat Spotify Probleme und starke Konkurrenz überstanden und konnte dabei seine Nutzerbasis immer weiter ausbauen. Obwohl die jüngsten Ankündigungen einen verstärkten Wettbewerb bedeuten könnten, hat sich Spotify mit mehr als 345 Millionen monatlich aktiven Nutzern als die dominante Plattform im Audiobereich erwiesen.

Da die Aktie nun mehr als 20 % von ihren Höchstständen entfernt ist und zum niedrigsten KUV der letzten neun Monate gehandelt wird, scheint mir dies eine gute Gelegenheit für langfristige Investoren zu sein, Aktien zu kaufen.

Der Artikel Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um Spotify zu kaufen? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere 3 Top-Aktien für die Post-Covid Ära

Auch die Coronakrise hat mal ein Ende. Für diese Phase sind einige Unternehmen besonders gut gerüstet.

Unsere Analysten sind von drei Unternehmen begeistert, und denken, dass sie fantastische Investitionen für die Post-Covid Ära sind. Und dass viele Anleger die Aktien noch gar nicht auf dem Radar haben.

Alles Infos zu diesen Top-Aktien kannst du jetzt hier gratis herunterladen



Dieser Artikel stellt die Meinung des Verfassers dar, der mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes nicht übereinstimmen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Randi Zuckerberg, eine ehemalige Direktorin für Marktentwicklung und Sprecherin von Facebook und Schwester des CEOs Mark Zuckerberg, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Ryan Henderson besitzt Aktien von Spotify Technology.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Apple, Facebook und Spotify Technology. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: long März 2023 $120,0 Calls auf Apple und short März 2023 $130,0 Calls auf Apple.

Motley Fool Deutschland 2021