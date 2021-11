Ist jetzt der Zeitpunkt, 5.000 Euro in Medical Properties zu investieren?

Jetzt 5.000 Euro in die Aktie von Medical Properties (WKN: A0ETK5) investieren? Ohne Zweifel wäre das ein mutiger Schritt. Zumindest in meinem Depot würde die Aktie damit ein größeres Gewicht erlangen. Aber vielleicht ist genau das langfristig orientiert ja besser als nix?

Wie auch immer. Heute wollen wir der Frage auf den Grund gehen, ob man als Foolisher unternehmensorientierter Investor 5.000 Euro in Medical Properties investieren sollte. Beziehungsweise mit welcher Erwartungshaltung ein solcher Ansatz erfolgreich sein kann. Ohne Zweifel könnte das eine Option sein mit Blick auf die Bewertung und das moderate Wachstum. Aber natürlich gibt es auch ein „Aber“.

Jetzt 5.000 Euro in Medical Properties investieren …?

Grundsätzlich könnte es eine solide defensive Option sein, jetzt 5.000 Euro in die Aktie von Medical Properties zu investieren. Vor allem, wenn man als Investor auf der Suche nach einer günstigen Dividendenaktie mit einem moderaten Wachstum ist, könnte das eine wirklich solide Variante für das Depot sein.

Hier vielleicht ein, zwei Details: Medical Properties kommt derzeit auf einen Aktienkurs von 21,43 US-Dollar (11.11.2021, maßgeblich für alle aktuellen Kurse und fundamentalen Kennzahlen). Gemessen an einer Quartalsdividende in Höhe von 0,28 US-Dollar liegt die Dividendenrendite derzeit jedenfalls bei 5,22 %. Zudem kam der US-amerikanische Real Estate Investment Trust auf Funds from Operations in Höhe von 0,44 US-Dollar. Auf Basis dieses Wertes und auf das Gesamtjahr hochgerechnet läge das Kurs-FFO-Verhältnis damit bei ca. 12,2. Ein insgesamt für mich moderates Bewertungsmaß. Schon für sich genommen. Aber: Die Zauberzutat des Ganzen ist und bleibt das Wachstum.

Medical Properties schaffte zuletzt auf normalisierter Basis ein Wachstum bei den Funds from Operations in Höhe von 7,3 % im Jahresvergleich. Das ist gewiss ausreichend, um solide, möglicherweise sogar marktschlagende Renditen zu erzielen mit Blick auf die günstige, fundamentale Bewertung. Zumindest, wenn das Wachstum so bliebe.

Das Management von Medical Properties investiert jedenfalls munter weiter in den Ausbau des eigenen Portfolios. Und genau das könnte langfristig orientiert weiteres Wachstum bringen. Wer jetzt mit 5.000 Euro in diese Aktie investiert, der könnte daher eine defensive, moderat bewertete, dafür wachsende Immobilienwette mit einer starken Dividende eingehen.

Wann man nicht investieren sollte

Es gibt jedoch auch Gründe, wann man besser nicht 5.000 Euro in Medical Properties investieren sollte. Ein erster ist, wenn man schnellen Reichtum erwartet. Gerade Real Estate Investment Trusts sind mit ihrem Immobilienfokus ein klassischer Buy-and-Hold-Ansatz. Das heißt: Es geht um solide Renditen über Jahre, idealerweise Jahrzehnte hinweg.

Außerdem ist trotz eines stärkeren operativen Wachstums nur ein moderates Dividendenwachstum möglich gewesen. Meine These ist, dass das Management von Medical Properties die ansonsten freien Mittel lieber für operatives Wachstum und weitere Investitionen verwendet. Für mich ein grundsätzlich solider, unternehmensorientierter Ansatz.

Im Endeffekt ist es daher deine Entscheidung, ob du 5.000 Euro in Medical Properties investieren solltest. Die Bewertung und das moderate Wachstum sind interessant. Wenn es das ist, was du suchst, riskiere ruhig einen näheren Blick.

Vincent besitzt Aktien von Medical Properties. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

