Ist es wirklich wichtig, wo die Allianz-Aktie in einem Jahr steht?!

Wo die Allianz-Aktie (WKN: 840400) in einem Jahr steht, das haben zuletzt einige Analysten beantwortet. Kursziele von 250 oder 269 Euro sind ausgerufen. Immerhin: Dieser vergleichsweise kleine Konsens scheint positiv. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 218 Euro gibt es immerhin ein solides Aufwärtspotenzial.

Aber ist es entscheidend, wo die Allianz-Aktie in einem Jahr steht? Ich glaube, dass zwei Zeitpunkte definitiv relevanter sind. Sie haben mit dem Blick auf die kommenden zwölf Monate nichts zu tun. Selbst wenn dieses Geschäftsjahr 2022 durchaus in der Lage sein kann, die operative Stärke des DAX-Versicherers zu demonstrieren. Aber schauen wir auf die spannenderen Einblicke.

Allianz-Aktie: Das Hier und Heute zählt

Für mich zählt zum einen das Hier und Heute der Allianz-Aktie. Vor allem im Hinblick auf die derzeitige Bewertung des DAX-Versicherers. Zum Beispiel ist die historisch starke und weiterhin operativ nachhaltige Dividende für mich relevant. Wobei die Dividendenrendite bei einem Aktienkurs von 218 Euro und einer Dividende von voraussichtlich 10,80 Euro bei attraktiven 4,95 % läge.

Ebenfalls relevant ist für mich die Bewertung, die auf um Sondereffekte bereinigter Basis mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 11,5 weiterhin preiswert erscheint. Ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von unter 1,2 ist ebenfalls moderat und könnte mittelfristig die Aussichten auf solide Renditen begründen.

Die Allianz-Aktie ist im Hier und Heute daher moderat bis preiswert bewertet. Da kümmert es mich vergleichsweise wenig, was das nächste Jahr bringt. Beziehungsweise zeigt mir der Optimismus lediglich, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, diese Aktie näher ins Visier zu nehmen. Schließlich sind die günstigen Tage mit einer Dividendenrendite von 6 %, wie zu Anfang des Monats März, inzwischen bereits vorbei.

Die mittel- und langfristige Perspektive!

Das nächste Jahr der Allianz-Aktie ist zugegebenermaßen Bestandteil der mittelfristigen Perspektive. Trotzdem interessiert mich diese mehr als die Frage, wo der DAX-Versicherer im kommenden Jahr wohl steht. Vor allem, weil mir der Aktienkurs dabei vergleichsweise schnurz ist. Es geht vielmehr um die operative Stärke, die von dem DAX-Versicherer ausgeht.

Das Management der Allianz-Aktie rechnet in den kommenden Jahren weiterhin mit einem Ergebniswachstum im mindestens mittleren einstelligen Prozentbereich. Auch hier gilt: auf um Sondereffekte bereinigter Basis. Das heißt, dass die günstige fundamentale Bewertung sich noch weiter verbilligen kann. Gleichzeitig soll die Dividende je Aktie in den kommenden Jahren weiter klettern, auch hier gibt es die Aussicht auf mindestens 5 % p. a. In den nächsten Jahren sind daher Wachstum und eine noch günstigere Bewertung möglich.

Zum Abschluss daher die Frage an dich: Was zählt bei der Allianz-Aktie? Das nächste Jahr oder vielleicht doch eher das Hier und Heute, was die Bewertung angeht. Oder die mittelfristige Perspektive, die das weitere moderate Wachstum umschreibt.

Der Artikel Ist es wirklich wichtig, wo die Allianz-Aktie in einem Jahr steht?! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien der Allianz. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022