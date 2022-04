Ist es zu spät, jetzt noch Tesla zu kaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla hat bewiesen, dass es seine Ziele erreichen kann, und verfügt über zwei neue Anlagen, die das Wachstum ankurbeln werden.

Tesla (WKN: A1CX3T) hat gerade ein Rekordquartal gemeldet, und die Anleger stürzen sich daraufhin auf die Aktie. Viele Anleger, die sich stärker im Sektor der Elektrofahrzeuge engagieren möchten, fragen sich vielleicht, ob der heutige Kursanstieg bedeutet, dass es zu spät ist, um Tesla zu kaufen.

Schließlich wächst die Konkurrenz sowohl durch neu gegründete Elektroautos als auch durch alteingesessene Autohersteller, die auf Elektrofahrzeuge umsteigen. Aber Tesla hat gezeigt, dass es mit Gegenwind wie steigende Rohstoffkosten und Produktionsverzögerungen umgehen kann. Für Anleger mit der richtigen Einstellung könnte es immer noch ein guter Zeitpunkt sein, um Tesla-Aktien zu kaufen.

Die Bewertung von Tesla war schon immer das Hauptargument derjenigen, die die Aktie gemieden haben. Nach dem Kurssprung wird Tesla mit einer Marktkapitalisierung von etwa 1,1 Billionen US-Dollar bewertet. Bei einem Nettogewinn von etwa 5,5 Mrd. US-Dollar im Jahr 2021 ergibt sich daraus ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 200.

Im ersten Quartal 2022 stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr jedoch um 81 %. Und der Nettogewinn lag in diesem Quartal bei 3,3 Mrd. US-Dollar. Dieses hohe KGV wird schnell sinken, wenn das Unternehmen weiterhin so gute Ergebnisse erzielt wie jetzt. Das Unternehmen selbst sagt, dass es davon ausgehe, dass die Fahrzeugauslieferungen in den kommenden Jahren jährlich um 50 % wachsen können.

Auf der Grundlage des letzten Quartals könnte dies eine konservative Vorhersage sein. Das Unternehmen hat die Herausforderungen in der Lieferkette bisher erfolgreich gemeistert. Das Werk in Shanghai war gezwungen, die Produktion ab Ende März auszusetzen, sodass diese Auswirkungen erst mit dem Bericht für das zweite Quartal genauer bekannt sein werden.

Die operative Umsetzung und die Marke ermöglichen es dem Unternehmen jedoch, die Inflation der Rohstoffpreise zu überwinden und weiterhin eine hohe Rentabilität und Marge zu erzielen. Wenn Tesla in der Lage ist, seine kürzlich eröffneten Anlagen in Deutschland und Texas erfolgreich hochzufahren und weiterhin so erfolgreich zu arbeiten, gibt es guten Grund zu der Annahme, dass selbst der heutige Aktienkurs in Zukunft marktübertreffende Renditen bieten könnte. Anleger, die das Unternehmen kaufen, müssen jedoch Geduld haben und mit Schwankungen rechnen. Das könnte bedeuten, dass die Aktie nicht für jedermann geeignet ist, aber der heutige Kurssprung ist für sich genommen kein Grund, die Aktie zu meiden.

Howard Smith besitzt keine der angegebenen Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Tesla. Dieser Artikel erschien am 21.4.2022 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

