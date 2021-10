Ist es zu spät, Upstart zu kaufen?

Wichtigste Punkte

Das KI-basierte Kreditvergabemodell von Upstart ist bei den Banken beliebt, was zu einer starken finanziellen Leistung führt.

Seine derzeitige Marktdurchdringung bei der Kreditvergabe ist nur die Spitze des Eisbergs in Bezug auf sein Potenzial.

Upstart (WKN: A2QJL7) – ein Unternehmen, das Systeme der künstlichen Intelligenz einsetzt, um die Kreditwürdigkeit potenzieller Kreditnehmer zu ermitteln – hat im Jahr 2021 die Aufmerksamkeit der Wall Street und der Mainstream-Finanzmedien auf sich gezogen. Infolgedessen ist der Kurs der Aktie seit dem Börsengang im Dezember 2020 um mehr als 1.000 % gestiegen, was die Frage aufwirft, wie viel größer dieses Unternehmen werden kann.

Anleger, die jetzt einen Einstieg bei Upstart erwägen, sollten jedoch bedenken, dass es sich um ein noch junges Unternehmen handelt, dessen Aktie das Potenzial hat, in den nächsten zehn Jahren um weitere 1.000 % zu wachsen. Das Unternehmen hat gerade damit begonnen, sein Risiko zu verringern, was es für Anleger sicherer macht, ein Stück vom Kuchen abzubekommen.

Lass uns uns näher darauf eingehen, warum Upstart auch heute noch einen Kauf wert ist.

Die Formel von Upstart könnte den FICO-Score ersetzen

Jahrzehntelang haben Banken und andere die Kreditwürdigkeit einer Person vor allem anhand der FICO-Kennzahl ermittelt, einer Kennzahl, die von der Fair Isaac Corp. (WKN: 873369) im Jahr 1989 entwickelt wurde. Inzwischen gibt es eine Vielzahl von Varianten, die auf diesem Modell basieren, aber dennoch haben diese Scores gewisse Schwächen – vor allem, weil es viele Menschen gibt, die eine schlechte oder gar keine Kreditvorgeschichte haben, aber dennoch ein gutes Kreditrisiko darstellen würden. Ganze 80 % der Amerikaner sind noch nie mit der Zahlung eines Kredits in Verzug geraten, doch weniger als die Hälfte der Amerikaner haben eine erstklassige Kreditwürdigkeit – was bedeutet, dass bis zu 30 % der Bevölkerung potenziell gut geeignet sind, um Geld zu leihen, aber von Banken abgelehnt werden könnten, die ihre Entscheidungen ausschließlich auf der Grundlage von Kredit-Scores treffen.

Upstart betrachtet ein viel umfassenderes Bild – von der Beschäftigungsgeschichte bis hin zu der Art und Weise, wie die Antragsteller mit dem Kreditantrag interagieren – und berücksichtigt alle diese Daten, um die Kreditwürdigkeit jedes Verbrauchers mit beeindruckender Genauigkeit zu bestimmen. Eine interne Studie von Upstart hat gezeigt, dass die Bewertungen von Upstart bei sonst gleichen Bedingungen zu 75 % weniger Kreditausfällen führen als bei der Verwendung traditioneller Modelle.

Noch besser: Je mehr Kreditentscheidungen getroffen werden, desto genauer sollte die KI von Upstart werden. Jeder Kreditnehmer, dem es eine Kreditvergabe empfiehlt, wird entweder seinen Kredit zurückzahlen oder in Verzug geraten. Wenn er in Verzug gerät, lernt das Modell, dass Kunden mit ähnlichen Merkmalen auch weniger wahrscheinlich ihre Kredite zurückzahlen werden. Diese ständige Ansammlung neuer Daten könnte dazu beitragen, die Entscheidungsfindung anzupassen und die Ausfallquote im Laufe der Zeit zu senken.

Mit Upstart wird der Prozess, einen Kredit zu erhalten, viel einfacher. Das Unternehmen bewilligt durchschnittlich 27 % mehr Kredite als Banken mit ihrem herkömmlichen Modell, während die Antragsteller im Durchschnitt einen um 16 % niedrigeren Zinssatz erhalten. Der Entscheidungsprozess ist auch für den Kunden schnell: Die KI von Upstart ist so gut geworden, dass 71 % der Anträge automatisch und mit minimalem Betrugsrisiko genehmigt werden konnten. Von den im vierten Quartal 2020 angenommenen Kreditanträgen erwiesen sich nur 0,4 % später als betrügerisch.

Innovation führt zum Erfolg

Die Neuerfindung des Kreditgenehmigungsprozesses hat Upstart zu einem großen finanziellen Erfolg verholfen. Das Unternehmen hat 24 % der Kreditanträge im zweiten Quartal 2021 genehmigt und damit ein Transaktionsvolumen von 287.000 Krediten erreicht. Das Kreditvolumen stieg im Vergleich zum ersten Quartal um 69 %.

Im Zusammenhang mit dem Anstieg des Kreditvolumens stieg der Umsatz von Upstart in Q2 um 1.000 % im Jahresvergleich und um 60 % gegenüber dem Vorquartal auf 194 Millionen US-Dollar. Der Deckungsbeitrag – eine Kennzahl, die mit der Bruttomarge vergleichbar ist – lag im zweiten Quartal bei 50 % des Gesamtumsatzes gegenüber 46 % im ersten Quartal 2021.

Obwohl Upstart gemessen am Umsatz ein kleines Unternehmen ist, ist es profitabel. Der Nettogewinn im zweiten Quartal betrug 37 Millionen US-Dollar, eine Verbesserung gegenüber dem Nettoverlust von 6 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Das Unternehmen erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2021 einen freien Cashflow von 134 Millionen US-Dollar, was einer freien Cashflow-Marge von 44 % entspricht.

Es wäre nicht verwunderlich, wenn sich dieses starke Wachstum fortsetzen würde. Abgesehen von den Netzwerkeffekten, von denen das Unternehmen profitiert, ist das Kreditgeschäft ein riesiger Markt. Das Management sieht ein Marktpotenzial von 635 Milliarden US-Dollar bei der Vergabe von Autokrediten und 84 Milliarden US-Dollar bei Privatkrediten. Mit dem kürzlich gestarteten Produkt Upstart Auto Retail, das aus der Übernahme von Prodigy, einem Anbieter von cloud-basierter Software für den Autoverkauf, hervorgegangen ist, beginnt das Unternehmen gerade, den Markt für Fahrzeugkredite zu erschließen.

Kreditgeber strömen zu Upstart

Kreditgeber nutzen die Plattform von Upstart oft und viel – seit dem Bericht zum zweiten Quartal haben sich vier Banken mit Upstart zusammengeschlossen. Die Kundenkonzentration war zu Beginn des Jahres 2021 hoch, wobei ein Kreditgeber 67 % des Kreditvolumens im Jahr 2020 ausmachte. Dieser Kunde machte jedoch nur 60 % des Kreditvolumens von Upstart im ersten Halbjahr aus. Durch die Hinzufügung dieser neuen Banken seit dem Geschäftsbericht zum zweiten Quartal wird der Konzentrationswert wahrscheinlich weiter sinken.

Die Aktie wird mit dem 133-Fachen des freien Cashflows und dem 64-Fachen des Umsatzes gehandelt. Dennoch hat Upstart im Jahr 2021 bisher alles richtig gemacht: Es hat seine Kundenkonzentration verringert, ist in einen großen neuen Markt expandiert und hat sein Geschäft schnell ausgebaut. Dennoch hat das Unternehmen noch viel Potenzial für explosives Wachstum in den nächsten zehn Jahren und die Anleger haben immer noch die Möglichkeit, von seiner bahnbrechenden Technologie zu profitieren.

