Ist es jetzt zu spät, BioNTech-Aktien zu kaufen?

Wenn es einen Fehler gibt, der mir immer wieder unterläuft, dann ist es der Kauf einer Aktie nach einem heftigen Anstieg. Wenn ein Unternehmen erst einmal als Erfolgsgeschichte bekannt ist, ist es oft sehr schwierig, eine rentable Investition zu tätigen. Denn die Unternehmen könnten den überzogenen Erwartungen des Marktes zum Opfer fallen. Und genau das ist das Zögern, das einige Anleger bei BioNTech (WKN: A2PSR2) verspüren.

Das deutsche Biotech-Unternehmen ist vor allem als Partner von Pfizer bei der Entwicklung von Comirnaty bekannt, einem der weltweit am meisten verbreiteten Impfstoffe gegen Coronaviren. Doch jetzt steht ein ganz neues Kapitel in seiner Geschichte an. Kann man noch einmal Wachstum von 860 % wie in den letzten drei Jahren erwarten? Oder ist es zu spät, um auf den Zug aufzuspringen?

Es wird schwer werden, den Erfolg von Comirnaty zu übertreffen

Das Hauptargument gegen BioNTech-Aktien ist die Tatsache, dass das Unternehmen neben Comirnaty keine weiteren Produkte auf dem Markt hat und die Umsätze mit dem Impfstoff wahrscheinlich nicht wesentlich höher ausfallen werden. Die obere Schätzung des Managements für die Einnahmen aus der Behandlung im Jahr 2021 liegt bei 17 Mrd. Euro. Es ist schwer vorstellbar, wie diese Summe steigen könnte, wenn die Regierungen weltweit von einer Rezession ausgehen.

Hinzu kommt, dass der Markt die erwarteten Einnahmen des Unternehmens aus den Verkäufen bereits eingepreist hat. Hier dürfte nicht mehr viel Spielraum für Wachstum sein. Es gibt keine Programme in der Pipeline, die kurz vor der Kommerzialisierung stehen. Das macht die Aussicht auf Einnahmen außerhalb von Comirnaty in naher Zukunft umso unwahrscheinlicher.

Schließlich gibt es noch das Problem des sinkenden Anlegerinteresses an Impfstoffaktien. BioNTech ist zwar kein reines Impfstoffunternehmen, aber der starke Einbruch der Moderna- und Novavax-Aktien in diesem Jahr dürfte einige Anleger von einem Kauf abhalten. Alle drei Aktien sind um rund 46 % gefallen.

Das sagt aber nichts über die Fähigkeit dieser Unternehmen aus, weiterhin innovativ zu sein, und es ist wichtig zu bedenken, dass sich die Dinge leicht ändern können.

Langer, potenziell lukrativer Weg

Meiner Ansicht nach ist es noch nicht zu spät, BioNTech-Aktien zu kaufen – und zwar aus folgenden Gründen.

Derzeit verfügt das Unternehmen über 2,3 Mrd. Euro an Barmitteln und hat nur 286 Mio. Euro an Schulden. Die Betriebskosten beliefen sich in den letzten zwölf Monaten auf 839,5 Mio. Euro. Das bedeutet, dass das Unternehmen über reichlich Kapital verfügt, um in den Ausbau und die Weiterentwicklung der Projekte in seiner Pipeline zu investieren und so künftige Einnahmequellen zu erschließen. Selbst wenn die Einnahmen aus dem Impfstoffgeschäft zurückgehen, ist noch einiges möglich.

Darüber hinaus kann sich BioNTech mit seinen klinischen Programmen in der Mitte der Entwicklungsphase in der Onkologie sehen lassen. Das Unternehmen hat fünf Kandidaten in Phase-2-Studien, von denen zwei vollständig im Besitz des Unternehmens sind und von denen die übrigen eine Gewinnbeteiligung mit einem Kooperationspartner erfordern, falls sie am Ende zugelassen werden.

In den nächsten Jahren werden einige dieser Programme ausgereift sein, und mehrere Produkteinführungen in einem einzigen Jahr sind nicht ausgeschlossen. Wenn auch nur eines dieser Projekte erfolgreich vermarktet werden kann, dürfte dies sowohl den Umsatz als auch den Aktienkurs des Unternehmens beflügeln, sodass es definitiv ein Fehler wäre, dieses Potenzial abzuschreiben.

Hinzu kommt, dass die Gerüchte über das Ende der Pandemie wenig mit der Anzahl der Dosen des Coronavirus-Impfstoffs zu tun haben, die BioNTech herzustellen plant. Während im Jahr 2021 2,6 Mrd. Dosen ausgeliefert wurden, sollen es in diesem Jahr sogar 4 Mrd. Dosen sein. Mit anderen Worten: Die Einnahmen aus Comirnaty könnten noch ein wenig länger steigen. Und die Arbeit an variantenspezifischen Impfstoffen könnte dafür sorgen, dass das Produkt länger relevant bleibt, als man vielleicht erwartet.

Ist die Aktie jetzt ein Kauf?

Wer normalerweise in Biotech-Aktien investiert und mit den damit verbundenen Risiken vertraut ist, macht hier mit BioNTech nicht allzu viel falsch. Langfristig sollte sich die Forschungs- und Entwicklungstätigkeit des Unternehmens auszahlen, und es hat keine große Eile, dass seine Pipeline-Projekte Früchte tragen.

In Anbetracht der derzeitigen allgemeinen Abneigung des Marktes gegenüber Biotech-Unternehmen ist eine Investition in BioNTech heute sogar noch riskanter als sonst. Das bedeutet nicht, dass es zu spät ist, die Aktie zu kaufen, vorausgesetzt, man bleibt mindestens fünf Jahre investiert. Aber es deutet darauf hin, dass es vorteilhaft sein könnte, eine Weile zu warten.

Für konservativere Anleger ist es wahrscheinlich am besten zu akzeptieren, dass BioNTech im Moment nicht die richtige Wahl ist. Es ist nicht undenkbar, dass Biontech weiter fällt, da die Biotech-Branche weiterhin aus Gründen, auf die sie keinen Einfluss hat, schwächelt. Wenn sich hier aber der Trend umkehrt, ist die Aktie ein Kauf.

Der Artikel Ist es jetzt zu spät, BioNTech-Aktien zu kaufen? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Alex Carchidi besitzt keine der angegebenen Aktien. The Motley Fool empfiehlt Aktien von Moderna. Dieser Artikel erschien am 12.3.2022 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

