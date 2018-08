Ist es endlich vollbracht, Tianjin Port Development?

An der Heimatbörse Xetra Hong Kong notiert Tianjin Port Development per 03.08.2018 bei 0,94 HKD. Tianjin Port Development zählt zu "Marine Häfen und Dienstleistungen".

Unsere Analysten haben Tianjin Port Development nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -24,9 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrials") liegt Tianjin Port Development damit 27,1 Prozent unter dem Durchschnitt (2,19 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Transportation & Logistics" beträgt 4,76 Prozent. Tianjin Port Development liegt aktuell 29,66 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Tianjin Port Development. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Tianjin Port Development-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,12 HKD mit dem aktuellen Kurs (0,94 HKD), ergibt sich eine Abweichung von -16,07 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (1,01 HKD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,93 Prozent), somit erhält die Tianjin Port Development-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.