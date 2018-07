Ist es endlich vollbracht, Suzhou Sunmun: Aktienanalyse vom 25.07.2018?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Suzhou Sunmun, die im Segment "Spezialchemikalien" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 24.07.2018 an ihrer Heimatbörse Shenzhen mit 27,05 CNY.Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 62,33 und liegt mit 95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemicals) von 1316,84. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Suzhou Sunmun auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

