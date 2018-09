Strata-X Energy: Diese Infos sollten Sie kennen!

Für die Aktie Strata-X Energy stehen per 14.09.2018 0,06 CAD an der Heimatbörse Venture zu Buche. Strata-X Energy zählt zum Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion".

Wie Strata-X Energy derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 6 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Strata-X Energy beläuft sich mittlerweile auf 0,05 CAD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 0,06 CAD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +20 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 0,05 CAD. Somit ist die Aktie mit +20 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Strata-X Energy-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Strata-X Energy vor. Alles in allem erhält Strata-X Energy eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Strata-X Energy erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 44 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Oil, Gas & Coal"-Branche sind im Durchschnitt um 48,85 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -4,85 Prozent im Branchenvergleich für Strata-X Energy bedeutet. Der "Energy"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 48,85 Prozent im letzten Jahr. Strata-X Energy lag 4,85 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.