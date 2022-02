Ist es endlich vollbracht, Procter & Gamble?

Weitere Suchergebnisse zu "Sonova Holding":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Procter & Gamble, die im Segment "Haushaltsprodukte" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 08.02.2022, 14:20 Uhr, mit 160.32 USD.

Unsere Analysten haben Procter & Gamble nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Procter & Gamble erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 22,82 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Haushaltsprodukte"-Branche sind im Durchschnitt um 37,35 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -14,53 Prozent im Branchenvergleich für Procter & Gamble bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 19,46 Prozent im letzten Jahr. Procter & Gamble lag 3,36 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 28,02 und liegt mit 9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Haushaltsprodukte) von 30,93. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Procter & Gamble auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 13 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Procter & Gamble-Aktie sind 5 Einstufungen "Buy", 8 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Die Analysten, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, kommen jedoch zu einer anderen Einschätzung - die durchschnittliche Empfehlung für Procter & Gamble aus dem letzten Monat ist "Buy" (2 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 153,75 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (160,32 USD) ausgehend um -4,1 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Hold". Zusammengefasst erhält Procter & Gamble von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

