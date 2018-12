Ist es endlich vollbracht, Plus?

Weitere Suchergebnisse zu "Bijou Brigitte":

Am 28.12.2018, 20:41 Uhr notiert die Aktie Plus an ihrem Heimatmarkt London mit dem Kurs von 14,08 GBP. Das Unternehmen gehört zum Segment "Spezialisierte Finanzen".

Plus haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Derzeit schüttet Plus höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Specialty Finance. Der Unterschied beträgt 7,69 Prozentpunkte (12,73 % gegenüber 5,04 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Plus-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 3 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (1807,33 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 35,18 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 1337 GBP), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Plus eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Plus für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Plus für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Plus insgesamt ein "Hold"-Wert.