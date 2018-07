Ist es endlich vollbracht, Nanjing Kangni Mechanical & Electrical?

Der Kurs der Aktie Nanjing Kangni Mechanical & Electrical stand am 24.07.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Shanghai bei 7,07 CNH. Der Titel wird der Branche "Schwere elektrische Ausrüstung" zugerechnet.Die Aussichten für Nanjing Kangni Mechanical & Electrical haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -42,37 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrials") liegt Nanjing Kangni Mechanical & Electrical damit 45,11 Prozent unter dem Durchschnitt (2,74 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Electrical Equipment" beträgt 2,38 Prozent. Nanjing Kangni Mechanical & Electrical liegt aktuell 44,75 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

Weiterlesen...