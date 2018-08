Ist es endlich vollbracht, LCI Industries?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie LCI Industries, die im Segment "Auto Teile und Ausrüstung" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 02.08.2018 an ihrer Heimatbörse New York mit 97,75 USD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses LCI Industries auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 16,33 und liegt mit 13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Leisure Products) von 18,86. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält LCI Industries auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Dividende: Derzeit schüttet LCI Industries nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Leisure Products. Der Unterschied beträgt 0,24 Prozentpunkte (2,38 % gegenüber 2,14 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

3. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von LCI Industries im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um LCI Industries. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Sell"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Sell".