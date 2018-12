Ist es endlich vollbracht, Equiniti?

Für die Aktie Equiniti aus dem Segment "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse London am 10.12.2018 ein Kurs von 205,5 GBP geführt.

Die Aussichten für Equiniti haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Equiniti wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 5 Buy, 0 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 3 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Das Kursziel für die Aktie der Equiniti liegt im Mittel wiederum bei 316,67 GBP. Da der letzte Schlusskurs bei 205,5 GBP verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 54,1 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Equiniti insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Equiniti-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 248,26 GBP. Der letzte Schlusskurs (205,5 GBP) weicht somit -17,22 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (220,8 GBP) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,93 Prozent), somit erhält die Equiniti-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Equiniti-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Equiniti investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,18 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Commercial Services einen Mehrertrag in Höhe von 0,78 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.