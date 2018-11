Ist es endlich vollbracht, Croma Security?

Der Kurs der Aktie Croma Security stand am 31.10.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse London bei 96,5 GBP. Der Titel wird der Branche "Elektronische Geräte und Instrumente" zugerechnet.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Croma Security entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Croma Security in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Croma Security wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Hold"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Croma Security erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 108,96 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Electrical Equipment"-Branche sind im Durchschnitt um 10,79 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +98,17 Prozent im Branchenvergleich für Croma Security bedeutet. Der "Industrials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 15,98 Prozent im letzten Jahr. Croma Security lag 92,99 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Croma Security ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Electrical Equipment) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 9,86 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 75 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 38,76 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.