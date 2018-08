Hess Midstream: Meinungen?

Der Hess Midstream-Schlusskurs wurde am 17.08.2018 an der Heimatbörse New York mit 24,05 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Lagerung und Transport von Öl und Gas".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Hess Midstream auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Hess Midstream weist derzeit eine Dividendenrendite von 5,73 % aus. Diese Rendite ist nur leicht höher als der Branchendurchschnitt ("Oil, Gas & Coal") von 5,03 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,7 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Hess Midstream zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Hold"-Einstufung.

3. Fundamental: Die Aktie von Hess Midstream gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 20,91 insgesamt 61 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Oil, Gas & Coal", der 53,6 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".