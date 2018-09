Aaron’s: Das muss man erstmal verdauen!

In unserer neuen Analyse nehmen wir Aaron's unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Homefurnishing Einzelhandel". Die Aaron's-Aktie notierte am 10.09.2018 mit 51,25 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Aaron's haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 20,66 ist die Aktie von Aaron's auf Basis der heutigen Notierungen 46 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Consumer Services" (38,62) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Aaron's-Aktie ein Durchschnitt von 43,51 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 51,25 USD (+17,79 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (46,88 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+9,32 Prozent), somit erhält die Aaron's-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Aaron's erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 0,23 Prozent liegt Aaron's 3,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Consumer Services" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3,56. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.