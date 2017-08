Ist eine Autowäsche mehr wert als die Körperpflege eines pflegebedürftigen Menschen? / Landesweite bpa-Plakataktion weist auf mangelnde Wertschätzung für Pflegeleistungen hin

Wiesbaden (ots) - Die Pflege von pflegebedürftigen Menschen istder Gesellschaft zu wenig wert. Das unterstreicht der Bundesverbandprivater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) jetzt mit einerhessenweiten Plakataktion in den Mitgliedseinrichtungen des bpa.Anschaulich wird verglichen, was beispielsweise die Anfahrt einesHandwerkers kostet und was der Pflegedienst für seineKrankenschwester als Anfahrtspauschale von den Kranken- oderPflegekassen bekommt. Schnell wird das Missverhältnis anhand dieserlebensnahen Vergleiche deutlich, erklärt der hessischebpa-Landesvorsitzende Jochen-Rindfleisch-Jantzon. "Für die Fahrterhält ein ambulanter Pflegedienst weniger als sechs Euro, währendHandwerker ohne weiteres Anfahrtspauschalen von 35 EUR in Rechnungstellen."Im Handwerk oder anderen Bereichen hätten sich Kunden an markt-und aufwandsgerechte Preise längst gewöhnt, während in der ambulantenPflege die mit den Kranken- und Pflegekassen zu verhandelndenVergütungen seit Jahren gedeckelt und den kleinen Pflegedienstenleistungsgerechte Preise verweigert würden. "Da ringen wir um jedenCent. Manche Pflegeleistungen sind längst nicht mehr kostendeckend zuerbringen", erklärt Rindfleisch-Jantzon. Die Plakate sollen nun aufdie niedrigen Preise für viele Pflegeleistungen aufmerksam machen undein Bewusstsein in der Bevölkerung schaffen, wie wenig die Arbeit derPflegenden oftmals wertgeschätzt werde. "Wenn für eine Autowäschemehr gezahlt wird als für die morgendliche Körperpflege bei einemPflegebedürftigen, dann stimmt etwas nicht."Die Anregung zu dieser Plakataktion sei von vielen Pflegekräftenaus ganz Hessen und den verschiedenen Mitgliedsunternehmen gekommen,berichtet der bpa-Landesvorsitzende. "In Sonntagsreden wird oftdarüber gesprochen, wie wichtig und unverzichtbar die Arbeit derPflegekräfte sei. Dies müsste sich dann aber auch in angemessenenPreisen ausdrücken."Das Plakat finden Sie hier:http://www.bpa.de/uploads/media/plakat_he_Ansicht.pdfDer Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon fast1.100 in Hessen) die größte Interessenvertretung privater Anbietersozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen derambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe undder Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpaorganisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund305.000 Arbeitsplätze und circa 23.000 Ausbildungsplätze (siehewww.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Dasinvestierte Kapital liegt bei etwa 24,2 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Manfred Mauer, Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelle,Tel.: 0611/341 07 90, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell