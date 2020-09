Ist dieser defensive monatliche Dividendenzahler mit 4,94 % Dividendenrendite jetzt ein Kauf? (Nicht Realty Income!)

Weitere Suchergebnisse zu "Realty Income":

Wenn es um monatliche Dividendenzahlungen geht, denken einige Investoren zu Recht an namenhafte, starke Real Estate Investment Trusts. Realty Income (WKN: 899744) ist beispielsweise ein Name, der vielen Investoren in den Sinn kommt. Mit seiner historisch starken und zuverlässigen Dividendenhistorie macht das auch Sinn.

Allerdings existieren auch andere starke Namen mit monatlichen Dividendenzahlungen. Sowie mit attraktiven und zuverlässigen Ausschüttungen. Shaw Communications (WKN: 905979) ist beispielsweise ein Name, den Foolishe Investoren im Kontext monatlicher Dividendenausschüttungen ebenfalls auf dem Schirm haben können.

Aber was ist die Aktie auf dem derzeitigen Niveau? Und mit COVID-19 im Rücken? Möglicherweise ein Kauf? Eine spannende Fragestellung, der wir im Folgenden einmal etwas näher auf den Grund gehen wollen.

Die Dividende von Shaw Communications

Auch die Dividende von Shaw Communications wird dabei auf monatlicher Basis gezahlt. Doch bevor wir inhaltlich dieses Kapital etwas näher aufdröseln wollen, vielleicht ein, zwei Worte, was Shaw Communications eigentlich macht: Hinter dieser Aktie steckt ein kanadisches Kommunikations- und Telekommunikationsunternehmen, das als solches ebenfalls über ein defensives und zuverlässiges Geschäftsmodell verfügt. Das könnte möglicherweise mit dem eines REITs durchaus mithalten.

Wie auch immer: Gemessen in US-Dollar zahlte Shaw Communications zuletzt stets eine monatliche Dividende in einer Spanne zwischen 7,4 und 7,6 US-Cent an die Investoren aus, was definitiv auch an Wechselkursen liegen dürfte. Wenn wir von den letzten zwei Zahlungen von 7,6 US-Cent und dem derzeitigen Aktienkurs von 18,43 US-Dollar (18.09.2020, maßgeblich für alle Kurse) ausgehen, so läge die Dividendenrendite momentan bei 4,94 %. Ein durchaus attraktiver Wert für einen stabilen Zahlern.

Apropos stabiler Zahler: Shaw Communications hält die eigene Dividende seit dem Jahre 2015 ca. auf dem derzeitigen Niveau, was zumindest ein interessanter Ansatz sein könnte. Zuvor sind jedoch teilweise um die 9 US-Cent je Aktie ausgeschüttet worden, was zeigen könnte: Die Dividende ist zwar auf dem derzeitigen Niveau stabil. Historisch jedoch gleichsam auch mal gekürzt worden. Aber zumindest jetzt in COVID-19-Zeiten scheint die Dividende konstant zu bleiben, was positiv zu werten ist.

Die Bewertung von Shaw Communications

Shaw Communications verfügt auch gemessen am derzeitigen Zahlenwerk über ein durchaus solides Zahlenwerk. Wie ein Blick auf die letzten Quartalszahlen zeigt, ist der Umsatz zuletzt um 1 % auf 1,31 Mrd. CAD eingebrochen. Das Ergebnis je Aktie lag auf bereinigter Basis hingegen um 18,6 % tiefer bei 0,43 CAD. Umgerechnet entspräche das noch immer einem Wert von ca. 0,33 US-Dollar. Das wiederum zeigt: Die Dividende ist mit einem Ausschüttungsverhältnis von 69 %, gemessen an monatlichen Zahlungen von 7,6 US-Cent, vergleichsweise sicher.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis läge gemessen an diesem Quartalsergebnis und auf Jahresbasis bei ca. 14, was ebenfalls nicht unbedingt teuer wirkt. Die Aktie von Shaw Communications könnte daher durchaus ein vergleichsweise stabiler und moderat bewerteter monatlicher Dividendenzahler sein.

Monatlicher Dividendenzahler jetzt ein Kauf?

Keine Frage: Die Aktie von Shaw Communications kann möglicherweise nicht die Stabilität und das moderate Dividendenwachstum von Realty Income liefern. Dafür weisen jedoch auch diese Anteilsscheine ein relativ krisenresistentes, stabiles Geschäftsmodell mit einer attraktiven und sogar moderat höheren Dividendenrendite auf.

Ob Shaw Communications jetzt ein Kauf ist, ist daher eine durchaus spannende Frage. Jedenfalls könnten die Anteilsscheine einen näheren Blick wert sein, wenn es darum geht, deine monatliche Dividendenzahlungen ein wenig zu diversifizieren. Viele Aktien mit monatlichen Dividendenausschüttungen gibt es in der Welt von Aktien und Börse schließlich nicht.

