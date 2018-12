Ist diese renditestarke Dividendenaktie ein Schnäppchen im Dezember?

Weitere Suchergebnisse zu "Chesapeake Energy":

Crestwood Equity Partners (WKN:A143NF) war das Midstream-Unternehmen, dessen Aktienkurs sich dieses Jahr am besten entwickelt hatte. Insgesamt stieg der Preis je Aktie über 60 %; bis September. Danach musste das Unternehmen ein paar Gewinne wieder abgeben, als der Ölpreis nachgab und der Markt insgesamt abrutschte. Alles in allem sank der Wert seiner Aktien um 25 % gegenüber dem letzten Höchststand. Aber der gesamte Jahresgewinn ist mit 25 % immer noch beeindruckend. Der Ausverkauf hat die Dividendenrendite von Crestwood wieder auf über 8 % gehoben. Damit ist sie diesen Monat eine verlockende Dividendenaktie, besonders, wenn man das potenzielle Wachstum 2019 mit einbezieht.

Eine Aktie mit hoher Rendite und starken Finanzen

Nicht nur die Höhe, sondern auch die Sicherheit machen die Ausschüttung von Crestwood mit der hohen Rendite so attraktiv. Das Midstream-Unternehmen erwirtschaftet im Moment einen sehr vorhersagbaren Cashflow, da langfristige Verträge mehr als 85 % seines Umsatzes ausmachen. Daher ist es den Preisschwankungen am Rohstoffmarkt nicht besonders ausgesetzt. Diese hatten in den letzten Wochen aber zu einem Rückgang der Aktienpreise geführt.

Der stabile Cashflow wird durch eine konservative Finanzierung gestützt. Die Ausschüttung ist 1,2-fach durch den Cashflow gedeckt. Der Verschuldungsgrad von 4,0 und die Anstrengungen, Expansionen intern zu finanzieren, sind ebenfalls Bestandteil der Finanzpolitik des Unternehmens. Dank dieser Faktoren fußt die Ausschüttung auf solidem Grund.

Aufs Gaspedal drücken

Obwohl Crestwoods felsenfeste Rendite bereits Grund genug wäre, um die Aktie zu kaufen, trägt auch das Wachstumspotenzial zur Attraktivität bei. Das Unternehmen investiert momentan 600 Millionen US-Dollar in die Expansion seiner Midstream-Anlagen in der Bakken-Formation, im Powder River Basin und im Delaware Basin.

Im Powder River Basin arbeitet das Unternehmen mit dem Erdgaspipelinespezialisten Williams Companies (WKN:855451) zusammen, um ihr Jackalope-System zu erweitern. Dieses soll das Wachstum von Chesapeak Energy (WKN:885725) unterstützten. Williams und Crestwood erhöhen zurzeit die Kapazität der Gasverarbeitungsanlage Bucking Horse, indem sie eine zweite Anlage sowie zusätzliche Sammelpipelines bauen. Diese Infrastruktur ermöglicht es Chesapeake Energy, sein Produktionsvolumen in der Region im kommenden Jahr zu verdoppeln.

Im Delaware Basin baut Crestwood zwei Gassammelsysteme aus. Eines davon ist eine Kooperation mit Shell Midstream Partners (WKN:A12D40), um das Wachstum von Royal Dutch Shell (WKN:A0D94M) und Halcon Resources (WKN:A2ARR4) zu unterstützen. Halcon Resources hatte erst vor Kurzem Land in der Region von Shell gekauft. Neben diesen Pipelines schloss Crestwood den Bau der Orla-Gasproduktionsanlage ab. Eine zweite Anlage ist bereits geplant, um mit dem zu erwartenden Fördermengenwachstum von Shell, Halcon und anderen in den kommenden Jahren mithalten zu können.

Diese und andere Wachstumstreiber sind der Grund, warum Crestwood auf dem besten Wege ist, seinen Cashflow pro Aktie jährlich um 15 % bis zum Jahr 2020 zu steigern. Diese Beschleunigung sollte sich bereits in den Ergebnissen des vierten Quartals bemerkbar machen. Dies ist ein weiterer Grund, warum jetzt eine gute Zeit zum Kaufen ist. Der steigende Cashflow könnte sogar dazu führen, dass das Unternehmen nächstes Jahr noch mehr Geld an seine Investoren ausschüttet.

Einkommen und Wachstum zu einem hervorragenden Preis

Normalerweise hätte ein Unternehmen mit einer stabilen Einnahmequelle und sichtbaren Wachstumsaussichten einen recht hohen Preis. Allerdings ist Crestwood selbst nach der Erholung dieses Jahr vergleichsweise günstig zu haben. Dies gilt erst recht nach dem letzten Abverkauf. Die Aktien des MLP werden derzeit für unter 30 US-Dollar gehandelt. Das wäre das Neunfache der erwarteten Gewinne für 2019. Damit liegt es unter dem durchschnittlichen Wert seiner Konkurrenten, der 11 beträgt.

Potenzial für hohe Gewinne

Crestwood war Opfer der allgemeinen Marktschwäche. Dadurch ist es jetzt eine gute Kaufgelegenheit. Investoren können hier eine höhere Rendite erhalten und haben so noch mehr Chancen auf Gewinne.

Matthew DiLallo hält Aktien von Crestwood Equity Partners LP. The Motley Fool hält keine der erwähnten Aktien.

Dieser Artikel wurde von Matthew DiLallo auf Englisch verfasst und am 01.12.2018 auf fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.