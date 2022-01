Ist diese Top-Aktie mit 47 % Discount eine Top-Wahl für 2022?

Eine Top-Aktie mit 47 % Discount ist im Markt der Tech-Wachstumsaktien und Corona-Profiteure alles andere als eine Seltenheit. Aber was ist mit Freshpet (WKN: A12ENX)? Die Anteilsscheine sind jedenfalls von 154,55 auf 82,26 Euro korrigiert. Falls du dich wunderst: Das entspricht einem Minus von 47 % innerhalb des Jahres 2021.

Macht das die Freshpet-Aktie jetzt zu einem Kauf? Eine überaus spannende Frage, die wir im Folgenden ein wenig näher beantworten wollen. Jedenfalls scheint es ratsam, einen näheren Blick zu riskieren auf die Qualität und einen jetzt größeren Markt.

Top-Aktie mit 47 % Discount: Freshpet in 2022!

Freshpet besitzt jedenfalls eine insgesamt spannende, wenngleich etwas konservativ wirkende Ausrichtung. Es handelt sich dabei um einen Produzenten von Tiernahrung primär in den USA. Der Hersteller der Produkte setzt auf besondere Frische direkt nach der Zubereitung, eine zügigere Logistik sowie einen Verkauf in Supermärkten und Discountern aus einem Kühlschrank heraus. Ganz einfach, weil die Produkte gekühlt werden müssen, was sie so frisch macht.

Die potenzielle Top-Aktie mit 47 % Discount ist derzeit mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 4,1 Mrd. US-Dollar bewertet. Gemessen an einem voraussichtlichen Jahresumsatz von mindestens 425 Mio. US-Dollar liegt das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei unter 10. Das ist natürlich nicht wenig. Vor allem nicht, da Schwierigkeiten in der Lieferkette jetzt das Wachstum negativ beeinflussen. Allerdings ist das ein möglicher Dip, der Foolishe Investoren näher interessiert.

FreshPet besitzt nämlich abgesehen von den kurzfristigen Lieferschwierigkeiten eigentlich eine spannende Investitionsthese. Die Kühlschränke befinden sich in den USA bereits in über 20.000 Filialen, was auf ein solides Ökosystem schließen lässt. Gleichzeitig ist die Konkurrenz im Tier-Frische-Markt aufgrund der Basis an installierten Kühlschränken eher begrenzt vorhanden. Wir können sagen: Jeder Standort ist aufgrund der aufwendigen Lagerung in gewisser Weise ein Wettbewerbsvorteil.

Es gibt natürlich Konkurrenten und innovative E-Commerce-Akteure wie Chewy in den USA, die einen Anteil am Marktkuchen haben wollen. Frische-Produkte sind jedoch kaum durch den E-Commerce möglich. Das ist ein spannender Ansatz in einem Markt, in dem mehr als 70 % der Verbraucher einen freundlichen Vierbeiner zu Hause haben. Raum für Wachstum ist daher vorhanden bei dieser Top-Aktie mit 47 % Discount.

Worum es in Zukunft geht

Die Freshpet-Aktie besitzt trotzdem eine klare Mission, die lautet: Mehr und mehr Verkaufsstellen zu gewinnen sowie weitere Anteile im Markt der Tiernahrung auf sich zu vereinen und zu zeigen, dass frische Produkte besser sind für Tiere. Gelingt das, ist jedenfalls langfristig und nach den Lieferschwierigkeiten bedeutend mehr Volumen möglich.

Ob Freshpet daher wirklich eine Top-Aktie mit 47 % Discount für dich ist, das ist daher eine andere Frage. Wir erkennen jedoch, dass Faktoren wie das Ökosystem, das Wachstum und ein größerer Marktkuchen vorhanden sind, was die Chance zumindest grundsätzlich attraktiv erscheinen lässt.

