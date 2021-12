Ist der „beliebteste ETF“ besser als einer auf den MSCI World?

Weitere Suchergebnisse zu "MSCI World":

Der beliebteste ETF: Ist das ein interessanter Kandidat für Foolishe Investoren, möglicherweise ein besserer Vertreter als einer auf den MSCI World? Vielleicht ist die größte Überraschung auch: Es ist nicht der MSCI World als wohl bekanntester Weltindex.

Riskieren wir heute einen Blick darauf, welcher im Moment augenscheinlich der beliebteste ETF ist. Vielleicht entdeckt so mancher passive Investor ja eine Alternative. Wobei die Auswahl natürlich eine Momentaufnahme ist. Und wohl auch vor allem hierzulande ihren Ursprung hat.

Der beliebteste ETF: Nicht der MSCI World

Fest steht jedenfalls: Der beliebteste ETF im Monat November ist nicht einer auf den MSCI World. Nein, sondern der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF kann diese Position für sich reklamieren. Das ist jedenfalls das, was eine Auswertung von justetf.com auf Basis des Nutzerinteresses im November herausgefunden hat.

Aber was kann der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF und was macht ihn möglicherweise sogar besser als einem Indexfonds auf den MSCI World? Ausgezeichnete Frage! Konkret ist die Auswahl ein wenig breiter mit knapp über 4.104 Anteilsscheinen rund um den Globus. Außerdem sind hier nicht nur 23 Nationen vertreten wie in dem anderen Welt-Index, sondern, wie der Name es vermuten lässt, ein wenig mehr Regionen.

Trotzdem können wir sagen: Mit ca. 58 % bilden US-amerikanische Aktien auch hier den größten Schwerpunkt. Auch sind die FAANG-Aktien und US-Tech-Aktien im Allgemeinen prominent vertreten. Das macht den Vanguard FTSE All-World UCITS ETF in meinen Augen zu einer Variante des MSCI World, die letztlich ein wenig breiter aufgestellt ist. Und wodurch sich die Allokation ein kleines bisschen mehr in die Breite verschiebt. Das könnte grundsätzlich attraktiv sein, wenn man jetzt nach einer etwas in die Breite optimierten Variante sucht.

Mit einer jährlichen Gesamtkostenquote von 0,22 % sind die Gebühren definitiv im Rahmen. Insofern können wir sagen: Ja, auch ein Welt-Portfolio kann man mit dem Vanguard FTSE All-World UCITS ETF einfangen. Wobei sich auch ein Blick auf die Rendite lohnt. Während dieser Welt-Index in den vergangenen drei Jahren eine Rendite von 66 % eingebracht hat, kam ein ähnlich großer Indexfonds auf den MSCI World auf 71,5 %. Der Vergleichszeitraum mag lediglich ein Zeitfenster umfassen. Trotzdem zeigt auch dieser Überblick, dass Diversifikation um jeden Preis nicht immer bessere Resultate erzielt.

Eine Alternative

Der beliebteste ETF, der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF, ist daher grundsätzlich eine Variante des MSCI World für mich. Ob es eine bessere ist, kann aus verschiedenen Blickwinkeln heraus unterschiedlich betrachtet werden. Wenn wir die Diversifikation betrachten, ist er zumindest breiter. Aber: In den vergangenen drei Jahren hat der bekanntere Welt-Index unterm Strich doch die höhere Rendite eingefahren. Das sollte man zumindest im Auge behalten.

Der Artikel Ist der „beliebteste ETF“ besser als einer auf den MSCI World? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Ist diese Aktie das „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming.

Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen ist in den Augen unserer Analysten eine Top-Gaming-Empfehlung, und könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. In unserem Bericht möchten wir dir gerne alle Einzelheiten über diese Top-Empfehlung an die Hand geben.

Klick hier, um den Bericht herunterzuladen – und wir verraten dir den Namen dieser Top-Empfehlung … komplett kostenfrei!



Motley Fool Deutschland 2021