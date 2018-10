Ist das alles gewesen, Yangzhou Chenhua New Material?

An der Börse Shenzhen schloss die Yangzhou Chenhua New Material-Aktie am 28.09.2018 mit dem Kurs von 11,07 CNY. Die Yangzhou Chenhua New Material-Aktie wird dem Segment "Commodity Chemikalien" zugeordnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir Yangzhou Chenhua New Material auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 0,9 Prozent liegt Yangzhou Chenhua New Material 1,76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Chemicals" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,67. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Yangzhou Chenhua New Material-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 14,1 CNY mit dem aktuellen Kurs (11,07 CNY), ergibt sich eine Abweichung von -21,49 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (11,5 CNY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,74 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Yangzhou Chenhua New Material-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Fundamental: Die Aktie von Yangzhou Chenhua New Material gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 20,5 insgesamt 97 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Chemicals", der 739,91 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".